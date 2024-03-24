Чем подкормить чеснок весной, чтобы он не желтел: полезные советы

Чеснок – полезная и неприхотливая культура, которую, казалось бы, достаточно просто вырастить на грядке. Однако часто огородникам приходится столкнуться с неприятностями: листья внезапно начинают желтеть.

Пожелтение возникает из-за нехватки питательных веществ и влаги. Чем подкормить чеснок весной, чтобы получить богатый урожай – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему чеснок желтеет

Чеснок начинает желтеть из-за неблагоприятных погодных условий, недостаточно рыхлой почвы или недостаточного количества полезных веществ.

Правильная подкормка должна быть направлена на получение растением всех необходимых микроэлементов и защиту урожая даже в жаркий и засушливый период.

Когда и чем прикормить чеснок

После появления первых побегов в почву следует внести карбамид. На ведро воды нужно взять не больше 1 ст. л. вещества и тщательно полить грядку.

Через 20-30 дней после первой подкормки чеснок будет нуждаться в калийных и магниевых удобрениях. Это оптимальное время для введения сульфата калия или магния.

Летом чеснок можно подкормить древесной золой.

Пригодится также мочевина – вносить ее можно, когда установится стабильно теплая температура не ниже +17 ℃. На ведро воды понадобится 50 г удобрения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда можно начинать посадку чеснока и как вырастить качественный урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.