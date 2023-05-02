Чем подкормить чеснок, чтобы не желтели перья: лайфхак для огородников

Чеснок – неприхотливая культура, которую можно легко вырастить на грядке. Полезные свойства чеснока не перечислить: он обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами, полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и стимулирует выделение желчи.

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Однако часто огородники замечают, что перья чеснока начинают желтеть. Это существенно портит урожай. Чем подкормить чеснок в таком случае – читайте в материале OBOZREVATEL.

Появление желтизнына перьях чеснока свидетельствует о существенном недостатке питательных веществ. Важно вовремя сделать правильную подкормку, чтобы исправить ситуацию.

По словам специалистов, пожелтевшие перья свидетельствуют о нехватке серы. Поэтому следует выбрать удобрение, содержащее в составе этот элемент.

Полезным будет сульфат аммония. Прежде чем вносить удобрение, рекомендуют обильно полить почву обычной водой. На 1 квадратный метр грядки необходимо взять приблизительно 30 г удобрения. Кроме сульфата аммония можно выбрать в магазине любое удобрение с серой в составе и внести его в соответствии с инструкцией.

Кстати, эксперты предлагают подкармливать чеснок калием или аммиачной селитрой. Вносить калийные удобрения лучше всего весной или летом. А чтобы чеснок имел приятный вкус и хорошо сохранялся зимой, за 2-3 недели до уборки урожая следует подпитать его фосфорным раствором. От болезней и бактерий защитят медные подкормки. Детальнее читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно добавлять чеснок в блюда, чтобы не испортить их вкус и аромат.

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