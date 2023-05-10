Чем почистить рулонные шторы: от пятен не останется и следа

Удобные и надежные рулонные шторы, или, как их еще называют, тканевые ролеты, пользуются большой популярностью. Они не только защищают комнату от солнечных лучей. Имея специальную пропитку, способную отталкивать пыль, ролеты легки в эксплуатации и просты в уходе.

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Стирать рулонные шторы рекомендуют вручную. Как быстро и эффективно очистить пятна – читайте в материале OBOZREVATEL.

Небольшие загрязнения можно удалить, не снимая шторы из окон и не нарушая конструкцию. Достаточно попробовать один лайфхак.

Необходимые ингредиенты:

хозяйственное (или обычное) мыло

сода

вода

В емкость следует налить 1 л теплой воды и насыпать 1 столовую ложку предварительно натертого твердого мыла. Тщательно перемешиваем, пока мыло растворится, и добавляем 1 чайную ложку соды.

Раствор следует нанести на тряпку или мягкую сторону губки и протереть им рулонные шторы. Если пятно слишком въелось в ткань – оставьте раствор на 15 минут. После этого протрите чистой влажной губкой.

Небольшие свежие пятна можно удалить сухой всасывающей губкой. От устаревших пятен также помогут избавиться натуральные чистящие средства, сухой порошок или моющее средство с нейтральным pH. Специалисты говорят, что подойдут и пятновыводители, которые не содержат хлора.

Кстати, с стиркой обычных штор возникает много хлопот. Если есть возможность, эксперты советуют использовать отпариватель. Таким образом, шторы можно быстро освежить, не снимая их с карниза. Следует выбирать низкие температуры, чтобы не повредить тонкий материал. Какие еще лайфхаки помогут освежить шторы – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как постирать шторку для душа, чтобы она сияла чистотой и не испортилась.

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