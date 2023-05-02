Как быстро освежить шторы без стирки: простая хитрость

Весна – идеальное время для генеральной уборки в доме. Однако некоторые процессы обычно не относят к категории любимых, поэтому их стараются как можно надольше отложить. Это, например, касается стирки штор.

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Со стиркой штор возникает много хлопот. Однако издание Porady Interia рассказало, что освежить шторы можно, не снимая их с карниза.

Способ без стирки

Если нужно сделать уборку в доме, сэкономив время, эксперты советуют использовать отпариватель. Так можно быстро освежить шторы, не снимая их с карниза. Отпариватель справится с небольшими загрязнениями. Чтобы не повредить тонкий и деликатный материал, следует выбирать низкую температуру.

Горячий пар расщепит частицы пыли и сделает шторы более свежими и белыми. Кроме того, вы избавитесь от неприятных запахов, например, запаха табака. Также отпариватель поможет справиться с клещами и вредными микробами.

Как правильно стирать шторы в машинке

Конечно, ничто не заменит регулярной стирки штор в стиральной машинке. Делать это следует по крайней мере раз в квартал. Специалисты по уборке предупреждают, что большие частицы грязи, обработанные только отпаривателем, могут сливаться в еще большие пятна.

При стирке штор в стиральной машине следует помнить основные правила.

Шторы нужно стирать при коротком цикле. Нельзя выбирать высокие температуры стирки. Максимально допустимый показатель – 40 °C. Если на шторах есть металлические кольца, положите их в старую наволочку. Таким образом, вы не повредите барабан стиральной машины. Необходимо использовать деликатные средства для стирки. Можно добавить несколько капель лимонного сока для лучшего очищения и приятного аромата. Отжимать шторы следует на самой низкой скорости. Повесьте влажные шторы на карнизы. Гладить ткань советуют с помощью отпаривателя. Горячий пар сделает ткань ровной и не жесткой.

Кстати, есть еще один любопытный метод с марлей, который поможет очистить шторы, не снимая их с карниза. Можно даже использовать старые женские колготки. Подробнее о лайфхаке читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как постирать шторку для душа, чтобы она сияла чистотой и не испортилась.

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