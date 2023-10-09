Чем почистить пожелтевшие швы между плиткой: безотказный способ

Иногда материал для межплиточных швов может устроить неприятный сюрприз и ощутимо пожелтеть. Также в этих швах может накапливаться обычная грязь и развиваться плесень. А значит ухаживать за ними нужно достаточно регулярно.

И энтузиасты уборки в соцсетях охотно делятся своими лайфхаками на этот счет. OBOZREVATEL поинтересовался их мнением, и выяснилось, что чаще всего они рекомендуют одно и то же недорогое, но эффективное средство.

Речь идет о хлорном отбеливателе. При этом тратиться на дорогостоящий, предназначенный для чувствительных материалов, не обязательно. Подойдет даже самый простой и дешевый. Главное – правильно его нанести на загрязненное место.

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Для этого лучше всего будет воспользоваться старой зубной щеткой. Отбеливатель наносят на швы напрямую, аккуратно наливая на стыки между плиткой прямо из бутылки, или с помощью пульверизатора. Дальше ему нужно дать несколько минут подействовать и после этого тщательно потереть щеткой. Щетку при этом лучше выбирать средней жесткости или жесткую – не совсем мягкую. Этого будет достаточно, чтобы вычистить из микропор материала пыль и споры плесени.

Эксперты по уборке при этом советуют обрабатывать швы круговыми движениями, так щетинки щетки лучше проникнут во все углубления. После чистки швы промывают водой и вытирают досуха, чтобы в них не скапливался известковый налет.

Если швы не сильно загрязнены, их достаточно будет обработать содой и уксусом. Из соды с небольшим количеством воды готовят пасту, наносят ее на стыки между плиткой, а сверху средство распыляют раствор белого уксуса и воды в пропорции 1:1. Вещества должны вступить в реакцию и начать выделять пену. Когда процесс завершится, швы останется обработать щеткой и промыть водой.

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