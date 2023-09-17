Чем почистить мех на куртке: простые домашние способы

Теплая погода уже остается позади, поэтому нужно начинать готовиться к похолоданию и доставать верхнюю одежду из шкафа. Если ваша куртка украшена мехом, то можно почистить ее самостоятельно, не тратя деньги на профессиональную химчистку.

OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться с этим. Такие методы подойдут как для искусственного, так и натурального меха.

Для того чтобы увидеть даже малейшие загрязнения на одежде, вам понадобится фен. Направьте струю воздуха на мех, чистые ворсинки будут разлетаться и быстро вернутся на свое место, а грязные изменят форму и будут выглядеть неопрятно.

Пыль

Перед чисткой пятен и грязи сначала нужно избавиться от пыли, которая месяцами оседала на одежду в шкафу.

Видео дня

Расстелите на чистый пол хлопковую ткань и немного намочите ее водой. Сверху положите куртку и мухобойкой легонько выбейте всю пыль с одной и другой стороны. Если вы увидели, что ворсинки меха запутались, то намочите их немного теплой водой и расчешите расческой.

Раствор для блеска

Чтобы вернуть блеск меху, можно приготовить раствор из натуральных ингредиентов. Для этого смешайте уксус, лимонный сок и воду в соотношении один к одному. Смочите губку и протрите нужные места. Но избегайте чрезмерного увлажнения ворсинок.

Желтые пятна

Если у вас мех светлого цвета, на нем могут появиться желтые пятна. От них можно избавиться с помощью эффективного раствора. Добавьте к стакану теплой воды одну столовую ложку соли и полстоловой ложки нашатырного спирта. Намочите тряпку и протрите мех.

Также можно использовать шампунь для кошек или собак, если у вас есть домашние питомцы. Одну столовую ложку шампуня растворите в теплой воде, чтобы образовалась пена. Затем смочите губку и нанесите на необходимые участки, оставьте на 5 минут, смойте и дайте одежде высохнуть.

Воротник

Белый меховой воротник можно почистить с помощью талька, крахмала или манки. Насыпьте смесь на загрязненный участок и мягкой щеткой все равномерно распределите. Затем встряхните воротник и еще несколько раз повторите процедуру, пока манка или крахмал не начнут темнеть. Воротник из темного меха можно чистить ржаными отрубями, опилками или песком таким же способом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенные способы, которые помогут почистить куртку без стирки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.