Чем оттереть известковый налет на смесителях: понадобятся привычные продукты из кухни

Известковый налет – это ярый враг блестящей поверхности на смесителях. Он быстро появляется, а чтобы от него избавиться надо приложить немало усилий.

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Даже дорогостоящие химические средства не дают желаемого эффекта, а их резкие запахи оказывают негативное влияние на самочувствие. Поэтому OBOZREVATEL собрал действенные методы, как в домашних условиях и из доступных продуктов удалить нежелательную грязь.

Уксус – это незаменимый ингредиент в уборке. Он эффективно и быстро избавляется от пятен и неприятного запаха.

Открутите фильтр из крана и погрузите его в уксус на несколько часов. Если налет стойкий, то лучше оставьте его на ночь. Затем промойте его водой и готов к использованию.

Лимон также эффективно справится с известковым налетом. Разрежьте его пополам и протрите загрязненную поверхность. Через несколько минут ваш смеситель будет блестеть.

Если предыдущие методы не помогли, сделайте смесь из пищевой соды и уксуса.

Для этого смешайте 1/3 чашки соды и одну чашку уксуса. Нанесите смесь на кран и подождите несколько часов, лучше сделайте это на ночь. Такое средство не оставит никаких шансов грязи.

Также "каша" из крупнозернистой соли и уксуса является действенным средством против известкового налета. Нанесите смесь на поверхность и оставьте 10 минут. Затем смойте теплой водой и протрите чистой тряпкой.

Эти продукты точно есть в каждом доме, а их правильное применение поможет быстро справиться с уборкой.

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