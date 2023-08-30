Как почистить крышку сковородки от жира: самые простые способы

Убрать липкость с крышки сковородки – задача не из простых. Грязь, жир и остатки пищи проникают в труднодоступные места, и отмыть их не могут даже дорогие средства.

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OBOZREVATEL подобрал самые действенные и простые лайфхаки, которые помогут почистить крышку сковороды от жирного налета. Тратиться не придется – пригодятся подручные ингредиенты.

Способ 1

Отмыть стеклянную посуду от жирного налета и пригоревших остатков поможет перекись водорода.

Шаг 1. Нанесите перекись водорода на крышку, особое внимание уделяя местам под ободком.

Шаг 2. Оставьте средство на 20 минут, чтобы активные вещества подействовали.

Шаг 3. Возьмите старую зубную щетку и протрите поверхность. После этого тщательно промойте крышку моющим средством и водой.

Способ 2

Пищевая сода – универсальное средство для очищения и дезинфекции поверхностей.

Шаг 1. Распределите соду по всей крышке и оставьте на 10-15 минут.

Шаг 2. Возьмите губку или щетку. Круговыми оборотами очистите крышку. Абразивные частицы быстро удалят даже самые стойкие загрязнения.

Шаг 3. Тщательно промойте крышку под проточной водой.

Можно предварительно разобрать крышку сковородки – в большинстве моделей ободок и ручка снимаются довольно легко.

Кстати, убрать нагар из сковороды поможет кислый яблочный сок. Разрежьте яблоко пополам, мякоть проткните ножом. После очистите посуду половинкой плода. Подробнее об этих и других бытовых лайфхаках для чистки нагара на сковороде – читайте в материале.

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