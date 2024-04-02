Как быстро отчистить унитаз: простой лайфхак со льдом

Чистить унитаз непросто еще и потому, что жидкие и порошкообразные средства не успевают подействовать как следует. Они быстро опускаются по стенкам фаянсовой чаши и оказываются в сливном отверстии. Поэтому приходится использовать много средства, а то и повторять процедуру несколько раз.

Эксперты говорят, что решить эту проблему можно с помощью льда, который вы можете наморозить в домашнем холодильнике. OBOZ.UA рассказывает подробнее об этом лайфхаке.

Все дело в сифоне, которым оборудован унитаз. Как и раковина или ванна, он имеет это маленькое устройство, которое автоматически сливает воду, когда она превышает определенный заданный уровень. Но срабатывает сифон только с жидкой водой. Если же превратить ее в твердый лед, можно обмануть технику.

Просто засыпьте колотый лед в чашу унитаза, пока он не заполнит слив и не заблокирует воду. Далее нанесите на стенки средство, с помощью которого вы ухаживаете за этим сантехническим устройством, и оставьте его действовать. Холод ото льда вдобавок сделает гелеобразные очистители более густыми и они будут лучше держаться на стенках.

Когда пройдет необходимое для чистки количество времени, обработайте унитаз ершиком и смойте воду. Жидкая вода частично растопит лед и протолкнет его в трубу. Постепенно он полностью растает, так что не нанесет трубам никакого вреда. Главное – не использовать в процессе чистки большие куски льда и фрагменты с острыми краями.

Еще один способ использования льда для чистки унитаза превращает кубики замороженной воды в абразив для обработки поверхности. Наденьте достаточно длинные перчатки, заткните слив большой губкой и насыпьте в унитаз лед. Далее добавьте гель или чистящий порошок и начните рукой перемешивать его со льдом, попутно протирая кубиками стенки чаши. Лед будет действовать как щетка, которая нанесет средство даже под ободок унитаза.

Когда вы будете довольны результатом, извлеките губку из сливного отверстия, смойте остатки чистящего средства и еще раз протрите стенки унитаза этим же инструментом. Затем продезинфицируйте перчатки и губку и в будущем используйте их только для чистки туалета, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

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