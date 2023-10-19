Чем отмыть белую подошву обуви: домашние действенные способы

Современные кроссовки часто делают с белой подошвой, вне зависимости от сезона, для которого они предназначены. При этом производители стараются выбирать для такой подошвы стойкие материалы, выдерживающие любой уход. За владельцем остается только выбрать подходящее средство и регулярно очищать обувь, чтобы она выглядела хорошо.

На самом деле, значительные усилия для поддержания белизны подошвы не потребуются. OBOZ.UA рассказывает, чем можно быстро и легко почистить ее в домашних условиях.

Зубная паста

Если у вас есть тюбик просроченной зубной пасты, не выбрасывайте ее – ею очень удобно чистить белую подошву обуви. Просто нанесите небольшое количество средства на старую зубную щетку и пройдитесь ею по предварительно увлажненной подошве. Паста должна мягко отчистить грязь, а также отбелить обувь.

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Хозяйственное мыло

Несмотря на свой не слишком привлекательный цвет, хозяйственное мыло обладает прекрасными очищающими и отбеливающими свойствами. Им достаточно просто намылить подошву обуви. Неважно – будете вы наносить мыло непосредственно на поверхность или с помощью щетки. Главное оставить средство действовать на 10 минут. После этого обработанные участки нужно механически почистить и хорошо ополоснуть.

Средство для мытья посуды

Воспользоваться жидкостью для посуды проще всего – ею просто нужно намылить подошву и обработать ее щеткой. Главная уловка состоит в том, чтобы не переборщить с количеством средства, ведь его потом будет сложно выполаскивать. Для этого можно влажной тряпкой или щеткой потереть кончик дозатора бутылки – на нем остаются капли мыла, и этого количества будет достаточно для мытья кроссовок.

Мицеллярная вода

Косметическая жидкость хорошо растворяет загрязнения, которые могут попадать на обувь. При этом сильно тереть подошву не придется. Просто смочите мицелляркой ватный диск и хорошо протрите им предварительно помытые водой кроссовки – подошва должна снова стать белой.

Сода и стиральный порошок

Хороший результат дает неожиданное сочетание соды со стиральным порошком. Засыпьте одинаковое небольшое количество обоих средств в отдельную емкость, а затем смешайте их с помощью влажной зубной щетки. Когда смесь начнет пениться, набирайте ее маленькими порциями на щетку и обрабатывайте подошву. В конце все тщательно смойте.

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