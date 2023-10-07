Как почистить подошву утюга: гениальный домашний трюк

Если вы заметили, что утюг не скользит, как раньше, а на одежде после глажки появились темные пятна – вероятно, пора обновить подошву прибора. На самом деле чистить утюг не так трудно, как могло бы показаться.

Почистить подошву утюга можно с помощью ингредиента, который наверняка уже есть на каждой кухне. Детали рассказало издание Informacion.

Лайфхак для чистки утюга

Подошва утюга со временем накапливает грязь, пыль и даже остатки пригоревших волокон. Это накопление не только влияет на работу утюга, но и может испортить вашу любимую одежду.

На помощь придет простое средство, которое есть у многих под рукой: поваренная соль. Именно так, маленькая приправа, которую мы используем для улучшения вкуса блюд, также может пригодиться для эффективной чистки утюга.

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Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка: сначала нагрейте утюг до средней температуры и убедитесь, что функция пара выключена.

Шаг 2. Щедро посыпьте кухонной солью лист газеты или чистую плотную ткань.

Шаг 3. Включите утюг, но обратите внимание, что температура не должна быть слишком высокой. Убедитесь, что утюг достаточно теплый, но не слишком горячий, и несколько раз проведите подошвой по соли. Вы увидите, как грязь магическим образом прилипает к соли. Подошва утюга станет чище и начнет блестеть.

Шаг 4. Переходим к этапу охлаждения и окончательной очистки. Выключите утюг и дайте ему остыть. Важно дождаться, пока прибор полностью остынет, прежде чем приступать к вытиранию остатков соли чистой тканью.

Этот способ чистки не только невероятно простой и дешевый, но и может продлить срок службы утюга. Чистая основа утюга защитит одежду от нежелательных пятен, а процесс глажения станет гораздо легче.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить утюг: поможет хитрость, которую нужно делать раз в месяц.

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