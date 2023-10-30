Чем отчистить коричневые пятна на дверце духовки: безотказный способ

Коричневые пятна на дверце духовки – это распространенная проблема. Из-за них даже самая чистая кухня может казаться грязной. Поэтому многие люди ищут разных способов устранить эти неприятные пятна.

И правда состоит в том, что отчистить их можно достаточно легко, если воспользоваться одним простым средством для уборки. OBOZ.UA подсмотрел совет в сообществе энтузиастов наведения чистоты в соцсетях.

Среди разных рецептов отчистки подобных пятен первое место занимает совет убирать их с помощью таблеток для посудомоечной машины. Это средство содержит необходимые вещества, которые растворят грязь, и при этом является достаточно жестким и абразивным, чтобы снять пригоревшие остатки пищи механически, не повредив стекло.

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Чтобы правильно воспользоваться таблетками для чистки, сначала удалите с дверцы духовки всю грязь, которую можно снять механически. После этого возьмите таблетку и замочите ее в теплой воде. Дайте средству несколько секунд, чтобы впитать достаточное количество влаги. Но не держите его замоченным слишком долго, иначе оно начнет крошиться во время работы.

Используйте таблетку, чтобы протереть ею внутреннюю часть дверцы духовки. Лучше всего делать это круговыми движениями. Если таблетка начнет высыхать, снова окуните ее в воду и продолжайте работу.

Когда вы почистите всю поверхность таблеткой, хорошо потрите ее губкой, чтобы моющие компоненты как следует очистили стекло. А затем смойте остатки водой и протрите дверцу досуха.

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