Как надо мыть бутылку для воды: навсегда забудете о плесени

Многие из нас переняли полезную привычку всегда носить с собой бутылку чистой питьевой воды. Поддерживать уровень гидратации важно для здоровья. Но все усилия могут быть сведены на нет, если бутылка грязная и, что особенно опасно, заражена спорами плесени.

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Для этого нужно точно знать, как правильно мыть бутылку для воды. И когда настает время позаботиться о ней. OBOZ.UA рассказывает обо всех основных правилах и нюансах.

Почему нужно регулярно мыть бутылку для воды

Исследования, проведенные в США, показали, что по уровню загрязненности бактериями бутылка для воды в сотни раз превышает даже сиденье унитаза. В среднем на ней обнаруживается 20 800 000 бактериальных колониеобразующих единиц (КОЭ) грамотрицательных палочек.

Это все потому, что бутылка, особенно ее горлышко, контактирует со слизистой рта и руками. Да, большинство бактерий, которые таким образом попадают на предмет, не представляют опасности. Но если не очищать бутылку, условно-патогенные микроорганизмы могут размножиться и превратиться в настоящую угрозу. Поэтому емкость нуждается в ежедневном мытье. А лучше хотя бы два раза в день – утром и вечером. Особенно если вы делитесь ее содержимым с другими людьми.

Как правильно чистить бутылку для воды

Чтобы тщательно очистить бутылку, начните с теплого ополаскивания. Снимите крышку и промойте предмет изнутри и снаружи. Крышку тоже не забудьте.

Добавьте каплю моющего средства в бутылку и на крышку, добавьте немного воды, закройте бутылку и энергично ею потрясите секунд 20-30. За это время мыльный раствор должен тщательно промыть емкость изнутри. При необходимости повторите процедуру.

Снимите крышку с остатками пены и почистите ее щеткой, проникая во все щели. Если горлышко бутылки достаточно широкое, обработайте ее внутри ершиком. Пену затем слейте, а бутылку как следует прополощите и дайте ей высохнуть.

Если бутылке требуется более тщательная чистка

Если вы используете бутылку с водой каждый день или кладете в нее другие продукты, вам может понадобиться более глубокая очистка. Ведь в таком случае на поверхности предмета может образовываться биопленка, а иногда и плесень. Удалить их можно несколькими способами.

Уксусное полоскание

Дистиллированный белый уксус убивает бактерии и споры грибов. Разведите его водой в пропорции 1:1, заполните бутылку и оставьте на ночь. Утром жидкость слейте и очистите бутылку обычным способом.

Чистка содой

Чтобы очистить бутылку механически, в нее можно добавить пищевую соду. Возьмите одну чайную ложку пищевой соды и засыпьте внутрь. Заполните бутылку водой, закрутите крышку и хорошо ее потрясите. Сода аккуратно соскобит все загрязнения. Для более тщательной чистки оставьте содовый раствор в бутылке на ночь, а с утра помойте ее, как обычно.

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