Чем нужно успеть подкормить огурцы весной: рабочая схема

Сезон огурцов наступит уже скоро, поэтому нужно успеть до конца весны подкормить молодые растения, чтобы получить богатый урожай. В этом особенно нуждаются суперпучковые сорта, которые дают повышенное количество плодов.

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Как сделать это правильно, разбирался OBOZREVATEL. Рассказываем о действенной схеме. Она предполагает чередование разных удобрений каждые 5-7 дней.

Дрожжевая подкормка

Чтобы приготовить жидкое удобрение, в 10 л воды разведите 10 г дрожжей, 50 г сахара и 1 литр маточного раствора. Эту смесь вливают под каждое растение.

Зеленое удобрение

Его делают из зеленой массы травы. Ведро объемом 10 литров на треть заполняют травой, а затем доверху заливают в него воду. Настаиваться жидкость должна 3-5 дней, поэтому начинать ее готовить нужно заранее. Когда удобрение будет готово, его процеживают, разводят 1 л настоя в 10 л воды и подливают полученным раствором огурцы.

Биогумус или гумат калия

Через 5 дней после внесения зеленого удобрения вносят одно из этих средств. Их разводят из расчета 30 мл на 10 л воды. Этот раствор можно использовать как для полива, так и для опрыскивания растений.

Навоз

Лучше всего для огурцов подойдет конский навоз. Удобно использовать готовый его экстракт. Тогда 30 мл жидкости разводят в 10 литрах воды и вносят под корень огурцов.

Монокалийфосфат

Вещество для раствора берут из расчета 10 мл на 10 литров воды. Таким средством тоже можно и подливать огурцы, и опрыскивать.

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