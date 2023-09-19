Чем нужно стирать детскую одежду: полезные лайфхаки

Появление нового члена семьи – это всегда целая куча забот, вызванная желанием дать ребенку только все самое лучшее и безопасное. Касается это и ухода за его вещами. Многие родители переживают, что средства для стирки их вещей не подойдут малышу. И в этом они правы. Детскую одежду действительно лучше чистить мягкими средствами, которые даже в теории не могут вызвать раздражение чувствительной кожи младенца.

OBOZREVATEL решил выяснить, какие средства нужно выбирать для стирки детских вещей. И в каком подходе они нуждаются, чтобы быть безопасными для ребенка.

Уход за только что приобретенными вещами

Независимо от того, где вы приобрели малышу одежду, она нуждается в дезинфекции. Даже в самых дорогих бутиках с эксклюзивными вещами она проходит через руки десятков людей, пылится, может контактировать со средствами для уборки или ароматизации помещений. Что уж говорить о магазинах подержанных вещей.

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Даже с одеждой из секонд-хенда хорошо справится самодельное средство для дезинфекции во время стирки. Чтобы изготовить его, возьмите:

воду – 5 литров;

поваренную соль – 2 столовые ложки;

уксус – 100 мл.

В тёплой воде полностью растворите соль и уксус и замочите в этой жидкости детские вещи. Держать одежду в ней нужно 30-60 минут в зависимости от степени загрязнения и типа ткани. Далее замоченное останется прополоскать, выстирать и высушить.

Также поможет продезинфицировать детскую одежду вываривание. Вещи кладут в кастрюлю с крутым кипятком и держат на медленном огне 30-60 минут. За это время все вредные микроорганизмы должны погибнуть, и ткани останутся гигиенически чистыми.

Стирка детских вещей в машине – за и против

Некоторые родители опасаются стирать детскую одежду в машине, ведь в ее барабан отправляется все – от постельного белья и взрослых вещей до ковриков и тряпок. Однако машинная стирка сильно упрощает жизнь молодых родителей, и так полную забот о младенце.

Эксперты убеждают, что не стоит бояться пользоваться стиральной машиной, но нужно стирать детскую одежду отдельно от взрослой. Педиатры утверждают – кожа малышей выделяет меньше пота и сала и быстрее обновляется, поэтому вещи ребенка нуждаются в более деликатном подходе к очищению. Также нередко ребенок может иметь чувствительную кожу и нуждаться в специальных средствах для стирки, которые не справятся со взрослыми вещами.

Итак, если вы решили использовать преимущества стиралки, не забудьте соблюдать следующие правила:

светлые вещи и одежду из натуральных тканей стирайте при максимально допустимой температуре – 90 градусов;

остальные вещи – при температуре 60-70 градусов;

каждый раз используйте дополнительное полоскание;

избегайте использования бельевых кондиционеров;

выбирайте специальные порошки для детской стирки, мягкие и гипоаллергенные средства;

для выведения пятен используйте отбеливатели без хлора – он слишком агрессивен для детской кожи.

А как насчет хозяйственного мыла?

Об этом средстве ходят легенды. Его часто называют наиболее натуральным и безопасным. Оно действительно не содержит красителей и ароматизаторов и при этом эффективно не только в очищении тканей, но может бороться с пятнами. Поэтому эксперты советуют его для детских вещей. Но предостерегают, что концентрация мыла при этом должна быть невысокой, а полоскание тщательным.

Как стирать детские вещи вручную?

Если вы решили стирать хотя бы некоторые детские вещи вручную, имеете в виду, что такая стирка должна быть горячей – температура воды должна быть 60-70 градусов. Поэтому придется как минимум приобрести щипцы для стирки и защищать руки нитриловыми перчатками.

Порошок можно при этом использовать то же, что и для машинного ухода за одеждой. Но разводить его строго по инструкции или использовать более низкую концентрацию. Если вы пользуетесь хозяйственным мылом, то выбирайте его жидкий вариант и используйте 1 столовую ложку на 5 литров воды или даже меньше средства.

Перед ручной стиркой детские вещи обязательно замачивать минут на 15-20. Это поможет ускорить весь процесс. А после стирки полоскать одежду не менее трех раз, каждый раз используя более прохладную воду. Полоскание можно завершить, когда из тканей перестанет выделяться остаток пены.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими натуральными средствами можно заменить кондиционер для белья.

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