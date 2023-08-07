Чем нельзя подкармливать лук: урожая не увидите

Лук – это неприхотливое растение, не требующее тщательного ухода. Но если внести неправильное удобрение, то культура начнет засыхать.

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Существуют некоторые смеси, которые могут стать причиной гибели растения. OBOZREVATEL собрал список удобрений, которыми нельзя подкармливать лук.

Травяные настойки

Особенно опасная как удобрение – это настойка из крапивы. Такая подкормка негативно влияет на рост плода. Она усиливает рост зеленых ростков, а луковица будет маленькой или вообще засохнет.

Перегной

Такое удобрение не следует использовать на этапе высадки лука. Оно не даст растению нужных питательных веществ. Лучше вносить перегной в почву за один-два месяца до того, как сажать.

Азотное удобрение

Отрицательно влияет на всю культуру, лук становится ломким и теряет свою сочность.

Хотя растение и не нуждается в частой подкормке, но все же оно не слишком хорошо растет само по себе, поэтому хорошие хозяева должны вносить органическое удобрение, соблюдая правильные пропорции.

Калийная соль

Размешивайте одну чайную ложку вещества на ведро воды и поливайте корень растения.

Нитрофоска

Если используете такую подкормку впервые, то сделайте смесь из двух столовых ложек и ведра воды и полейте растение. Затем можно просто рассыпать удобрение на огороде.

Пепел

Рассыпьте смесь около саженцев примерно 500 граммов на один квадратный метр. Также можно залить 300 г пепла 10 литрами кипятка и настаивать три дня. Затем поливайте корни растения.

Аммиачная селитра

Достаточно будет двух столовых ложек на ведро воды.

Куриный помет

Сначала разведите помет в воде в соотношении 1 к 20, а затем 500 г полученной смеси залейте еще ведром воды. Тогда уже можно поливать грядки.

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