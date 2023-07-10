Чем нельзя мыть ламинат: пол может совсем испортиться

Ламинат зарекомендовал себя как надежный, легкий в уходе и износостойкий материал для напольного покрытия. Но и у него есть слабое место – не все средства подходят для его мытья.

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Как выяснил OBOZREVATEL, некоторые популярные методы ухода за полом могут разрушить ламинат. И его очень скоро придется заменять новым.

Что такое ламинат и что делает его чувствительным к некоторым средствам

Ламинат представляет собой древесноволокнистую плиту высокой плотности, которую прессуют под большим давлением и температурой, а затем покрывают декоративным слоем. Сверху на ламинат наносят защитный слой из меламиноых смол и других веществ. Именно они обеспечивают устойчивость материала к износу.

Соответственно, ламинат чувствителен к средствам, которые могут разрушить его защитное покрытие. А также не переносит сильной влажности и высокой температуры. А вот несколько средств, которые могут нанести ему самый большой вред.

Отбеливатель

Отбеливатели, имеющие в своем составе популярный дезинфицирующий ингредиент гипохлорит натрия, не подходят для ухода за ламинатом. Это вещество разрушает защитный слой покрытия, провоцирует появление на нем пятен и существенно ускоряет износ. Поэтому от такой уборки одновременно с дезинфекцией нужно отказаться.

Масло, глицерин, воск или полироль

Средства на основе жиров и спиртов, даже натуральные, разрушают покрытие ламината не хуже хлора. Кроме того, такие средства будут оседать на поверхности пола мутной пленкой, которую будет очень непросто убрать.

Паровые швабры

Обработка паром считается одним из наиболее экологичных и эффективных методов уборки. И это верно. Но она совершенно не подходит для ухода за ламинатом. Ведь, как мы уже говорили, ламинат не переносит высоких температур и влажности. Под действием пара он начнет вздуваться и разрушаться изнутри очень быстро.

Абразивные очистители

Любые порошкообразные средства или средства с гранулами легко царапают защитное покрытие ламината. Он становится более уязвимым к агрессивным веществам и износу. По этой же причине на нем нельзя использовать жесткие щетки или скребки.

Как правильно мыть ламинат

Ухаживать за такой поверхностью нужно с помощью влажной, а не мокрой тряпки или швабры. Если вы используете жидкости для мытья полов, обратите внимание на маркировку на этикетке. Вещество должно подходить для ухода за ламинатом. Также для уборки полов такого типа можно использовать детский шампунь. Его разводят в концентрации 1 столовая ложка на 5 литров воды, а затем дополнительно моют пол чистой водой, чтобы смыть остатки шампуня.

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