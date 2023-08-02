Чем натереть кухонные приборы из нержавейки до блеска: полезный лайфхак

Столовые приборы из нержавеющей стали практичны и долговечны в использовании. Есть только один минус: со временем они покрываются пленкой грязи, солей, окисью.

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Приборы из нержавеющей стали можно легко почистить в домашних условиях – простые ингредиенты быстро вернут первоначальный блеск. OBOZREVATEL собрал самые действенные лайфхаки.

Содовый раствор

Содовый раствор быстро и эффективно справится со сложной грязью и отложениями. В эмалированную кастрюлю следует налить несколько литров воды. Далее заливаем заранее приготовленным раствором: на 1 л горячей воды требуются 2 ложки соды и 2 ложки соли. Ставим на огонь, кипятим 20 минут и даем остыть. После этого ложки и вилки следует помыть обычным средством для мытья посуды и протереть губкой.

Важная оговорка: такой метод не подойдет, если на вилках или ложках есть алюминиевые или эмалевые детали.

Жидкое мыло, уксус и сода

От более стойких пятен и загрязнений поможет избавиться от паста из жидкого мыла и пищевой соды. Смешиваем ингредиенты до образования однородной смеси и наносим средство на кухонные приборы, используя старую зубную щетку.

После протирки следует обработать ложки и вилки губкой, смоченной в уксусе, чтобы обеспечить блеск. В конце моем приборы обычным способом и насухо вытираем.

Кстати, простой лайфхак поможет очистить чайник из нержавейки всего за 15 минут. Простое оттирание пятен может оставить на поверхности царапины, поэтому следует использовать более щепетильный метод. Детальнее читайте в материале.

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