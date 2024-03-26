Чем можно заменить отвертку: неожиданный лайфхак

Отвертка – один из первых инструментов, которые мы покупаем для домашнего набора. Но все равно может случиться такая ситуация, когда ее под рукой нет в нужный момент. Что делать в подобной ситуации, неужели бежать за новой?

Опытные мастера говорят, что выручить здесь может предмет, лежащий у вас на кухне. OBOZ.UA рассказывает подробнее об этом лайфхаке. Предмет, который вам нужен – это нож для чистки овощей.

Однако подойдет не каждый тип овощечистки. Отвертку заменить способен тот, который выглядит, как небольшой нож с изогнутым лезвием и прорезями на нем. Лезвие при этом должно быть обязательно металлическим.

Такой инструмент подойдет для винта с крестообразным шлицем, но может не сработать на винте с плоской головкой. Также не стоит применять овощечистку для миниатюрных деталей, для них как временный вариант больше подойдет проволочная отвертка, например, из канцелярской скрепки.

Все, что вам нужно сделать, это вставить кончик картофелечистки в пазы винта, слегка нажать и повернуть его. Не пытайтесь вывернуть его с помощью ножа для овощей полностью. Когда винт можно будет захватить пальцами, доведите дело до конца уже вручную. Ведь картофелечистка может повредить резьбу на головке и винт станет непригодным для использования.

Так же и с закручиванием. Начните выполнять его вручную, а затем затяните ножом для овощей, но не до конца. Главное, чтобы винт минимально закрепил деталь на месте. Затянете резьбу полностью, когда найдете полноценную отвертку.

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