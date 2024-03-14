Чем и когда подкармливать рассаду томатов: простые уловки сделают ее крепкой

Опытные огородники знают – сажать семена томатов в насыщенную питательными веществами землю не стоит. Избыток таких веществ может обжечь проросток, к тому же он имеет свой собственный запас на первые дни жизни в семенах, из которых прорастает. Значительно важнее на этом этапе здоровый баланс микроорганизмов в почве.

Как же тогда правильно подкармливать томатную рассаду? OBOZ.UA выяснил, что молодые растения нуждаются во внесении удобрений, но оно должно быть осторожным и очень взвешенным.

Когда начинать подкормку томатов

Внесение первой подкормки следует начинать, когда на всходах появится первая пара настоящих листьев. Это будет означать, что томатный куст выпустил свои первые крепкие корешки и готов к самостоятельному фотосинтезу. Обычно при этом высота проростка составляет 5-10 см. Запасы семени к этому моменту иссякают и наступает время добавлять пищу растению отдельно.

Какие удобрения выбрать

Эксперты по огородничеству указывают, что оптимальным выбором для молодых помидоров является NPK-удобрения. Это смеси, содержащие в равных пропорциях азот (N), фосфор (P) и калий (K). Допустимо небольшое преимущество в пользу фосфора, ведь он здесь отвечает за формирование именно корневой системы, а это важно на первом этапе жизни растения. Выбирать лучше всего жидкую форму. Ее легче дозировать и вносить под рассаду.

Как дозировать удобрения для рассады томатов

Прочтите инструкцию и поделите количество подкормки для молодых томатов на два. Избыток минералов в почве, особенно если растение растет в ограниченном количестве земли, быстро приводит к их накоплению и ожогу корней растения. Поэтому в первые недели лучше проявлять дополнительную осторожность.

Как вносить удобрения

Частота подкормки томатной рассады, согласно этому подходу, составляет раз в неделю. А вот оптимальным методом является нижний полив.

Разведите необходимое (уменьшенное) количество удобрений в воде. Налейте полученный раствор в неглубокий поддон и поставьте стаканчики с рассадой на 20 минут. За это время почва успеет впитать нужное количество жидкости с минералами – не больше, не меньше. После этого верните рассаду на ее место, а остатки раствора вылейте.

Когда переходить на полную дозу подкормки

Определить момент, когда молодой томатный куст будет готов принимать полную дозу удобрений, не так уж сложно. Он наступает, когда растение достигает в высоту примерно 15 сантиметров и уже готово к пересадке из стаканчика в горшок для рассады. Также готовую рассаду продают уже на этом этапе роста. Частота полива с подпиткой также должна составлять один раз в неделю. Просто дозировку можно будет увеличить до полноценной. Соблюдать такой режим нужно до момента, пока томаты не будут готовы к высадке в открытый грунт.

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