Часы переведены: как узнать точное время в Украине

Переход на летнее время уже произошел. С сегодняшнего дня и до последнего воскресенья октября Украина будет жить по нему. Но как убедиться, перевели ли вы все стрелки правильно? Все ли ваши гаджеты сработали как следует?

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OBOZREVATEL рассказывает о способах узнать текущее время. Все услуги работают с учетом перевода стрелок.

С мобильного

Любой мобильный телефон, обслуживаемый украинским оператором, может показать текущее время через USSD-запрос. Наберите комбинацию *160# на клавиатуре и нажмите кнопку вызова. В скором времени вы получите уведомление с точным временем, датой и текущим днем недели. Запрос посылается бесплатно и услуга срабатывает, даже если на счете нет средств.

С городского телефона

Сделать это можно и со стационарного телефона. Для этого нужно набрать бесплатный номер 121. Обращение за этой услугой с мобильного телефона тарифицируется.

Онлайн

Узнать точное время можно и прямо из поисковой строки Google. Достаточно вбить у нее запрос "киевское время" или "точное время Украина" и получить точные данные о времени, дате и дне недели.

Также всю информацию можно узнать со специального сайта, весь функционал которого сводится к отображению точных данных о киевском времени.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, нужно ли переводить время в электронных гаджетах.

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