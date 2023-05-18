Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 19 мая, в Украине будет царить теплая воздушная масса. В течение дня температура воздуха будет составлять +23…+26 градусов.

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На западе нашей страны ожидаются грозовые дожди. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, во всех областях Украины в течение дня будет очень тепло. В западных областях и большинстве северных будет немного свежее +19…+23 градуса.

Ветер 19 мая будет восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, что в свою очередь приведет к шторму в Черном и Азовском морях.

Диденко предупредила, что дожди в пятницу в Украине возможны везде, кроме восточных областей. Однако характер их будет кратковременным и локальным, и будет идти преимущественно в дневные часы.

В Украинском гидрометцентре уточнили, что грозовые дожди в течение дня ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях.

Также будет дождить на юге нашей страны – в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. В Укргидрометцентре уточнили, что в остальных областях нашей страны ожидается переменная облачность.

В Киеве 19 мая температура воздуха составит +23 градуса. Сильных осадков в столице не предвидится, однако днем небольшие осадки могут быть в отдельных районах Киева.

Напомним, по мнению метеорологов, июнь будет достаточно теплым, хотя будет прохладнее на 2 градуса, чем в среднем в течение последних десяти лет. Аномальной жары ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В общем же лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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