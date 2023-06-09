Часть Украины накроют грозы: где разыграется непогода. Карта

В пятницу, 9 июня, на всей территории Украины ожидается переменная облачность и теплая погода. Однако в западных и северных областях пройдут дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, больше всего непогода разгуляется на западе страны.

Днем в северных и западных областях пройдут дожди с грозами. А вот в Карпатах и Закарпатье ожидаются значительные осадки.

Из-за грозы в западных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

На остальной территории страны будет стоять сухая и теплая погода. Столбики термометров днем будут показывать +24...+29, ночью температура будет колебаться в пределах +12...+17.

В западных областях и в Крыму дневная температура будет несколько ниже – от +21 до +26.

Холоднее всего в этот день будет в Карпатах, где днем ожидается всего +13...+18, а ночью температура опустится до +8...+13.

Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с. В юго-восточной части днем иногда порывы будут достигать 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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