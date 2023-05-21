Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье. Карта

В воскресенье, 21 мая, погода в Украине будет разнообразной. Часть территории страны накроют дожди и грозы, а в некоторых областях воздух прогреется до +27.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В основном, по Украине будет переменная облачность. Ночью в Карпатском регионе, днем в южной части, восточных и большинства центральных областей небольшой кратковременный дождь, местами с грозой (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

На остальной территории осадков не прогнозируется. Ветер – северо-восточный с порывами 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в Карпатах 13-18°. В южной части ночью воздух прогреется до 12-17°, а днем – до 22-27°.

В Киевской области 21 мая также ожидается переменная облачность, но без осадков.

"Ветер северо-восточный, 5-10м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°", – сообщили синоптики.

В столице столбики термометров ночью зафиксируют около 10°, а днем – 19-21°.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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