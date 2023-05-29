Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале недели. Карта

В Украине в начале этой недели погода будет в большинстве облачной – во многих регионах будет дождь. В то же время, температура воздуха по всей территории страны повысится до +25 °С.

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Об этом свидетельствуют метеоданные от Украинского гидрометеорологического центра. Ветер прогнозируется 5-10 м/с, переменных направлений.

В понедельник, 29 мая, осадки прогнозируются в южных и восточных областях. В остальных регионах ожидается переменная облачность. Температуру воздуха днем синоптики предполагают на уровне +23…+25 градусов. На севере будет прохладнее, температура удержится на уровне +21…+23 градуса.

Дождь на юге и востоке продлится и ночью вторника, 30 мая, когда столбики термометров покажут +11…+13°С. Днем 28 мая осадки распространятся и на западную часть Украины. Температура по стране в среднем прогнозируется на уровне +23…+25 градусов.

Ночью среды, 31 мая, температура будет, как и накануне, также будет дождь, но теперь уже по всей стране. Осадки будут продолжаться и днем. На сухую погоду могут рассчитывать некоторые районы Волынской, Ровенской, Николаевской, Харьковской и Одесской области. Воздух прогреется в среднем до +21…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, переменная облачность.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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