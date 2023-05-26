Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В выходные 27 и 28 мая почти всю территорию Украины покроют дожди. В некоторых областях страны ожидается сухая и теплая погода.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Ветер по выходным прогнозируется 5-10 м/с, переменных направлений.

Погода в субботу 27 мая

В субботу осадки не прогнозируются в Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях. Однако в этих регионах будет облачно. На остальной территории ливни, кое-где с грозами.

Температура воздуха ночью по всей стране ожидается на уровне +11…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+26 градусов.

Погода в воскресенье 28 мая

В воскресенье дожди отступят от западной и центральной Украины, сюда же придет солнечная погода. Осадки возможны только на востоке и юге нашего государства.

Температура воздуха ночью на западе снизится до +5…+7 градусов, на остальной территории удержится на уровне +10…+13, кое-где до +15 градусов. Днем в центральных, южных и восточных воздух прогреется до +20…+23 градусов, на западе будет немного прохладнее – +18…+20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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