Часть Украины накроет мокрым снегом, а сухо не будет нигде: в Укргидрометцентре дали прогноз на среду. Карта

В среду, 5 апреля, погода в Украине совсем не похожей на весеннюю. Часть страны накроет мокрым снегом. Сухо не будет нигде.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По всей территории страны пройдут дожди, а в некоторых областях выпадет мокрый снег (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В западных областях умеренный, в Житомирской и Винницкой – значительный мокрый снег. На дорогах местами гололедица", – сказано в сообщении.

Температура ночью 0-5° мороза, однако в Винницкой области теплее – 0-5° тепла.

Днем по Украине синоптики прогнозируют 0-5° тепла. На Закарпатье до +9°, при этом в Карпатах ожидается снег, а температура ночью 5-10° мороза, днем – 0-5° мороза.

"На остальной территории дождь, на северо-востоке без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, в южной части до 10°; днем 13-18°", – говорится в сообщении.

В Киевской, Черкасской, Одесской областях 5 апреля будет +7+12°. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. В восточных и южных регионах страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью ожидается 3-5° тепла, днем – 8-10° выше ноля.

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в Житомирской и Винницкой областях. Прогнозируется сильный мокрый снег, а на дорогах – гололедица.

"И уровень опасности желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – сообщили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали поразительные фото утренних пейзажей Украинских Карпат. 27 марта высокогорье все еще засыпано снегом.

На днях в Украинских Карпатах наблюдали редкое оптическое явление, известное как "брокенский призрак". Человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана.