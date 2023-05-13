Часть областей покроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В воскресенье, 14 мая, в Украине ожидается теплая и комфортная погода. Однако часть областей покроют дожди и грозы.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. В целом по стране ожидается переменная облачность.

Кратковременные дожди, местами с грозами, синоптики прогнозируют днем на Левобережье, Волынской, Ривненской области и Карпатах. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +6…+11 градусов, днем +19…+24. На побережье морей ожидается +10…+15 градусов, а в Карпатах ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем +11…+16.

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 14 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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