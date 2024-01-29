Были душой компании: какие фамилии давали в древности энергичным украинцам

Выразительные черты характера часто описывают человека наиболее точно и полно. В украинской традиции они часто становились основой для фамилий. Предок с ярким темпераментом мог оставить свой след именно таким образом.

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Украинский языковед Юлиан Редько в своем труде "Современные украинские фамилии" отдельно сгруппировал родовые имена, основанные на описании личности. И в этой группе он отдельно выделил такие, которые указывают на веселый нрав основателя рода. В традиционном обществе ценили людей, способных быть душой компании, подбадривать и веселить других.

По результатам своей работы Редько выделил такие фамилии, указывающие на энергичного и оптимистичного предка, любителя посмеяться и потанцевать по любому поводу:

Веселый;

Потешный;

Смешко;

Смеянец;

Танцюра;

Гуляка;

Скочко.

Согласно выводам Редько, фамилии такого типа украинцы давали людям 200 лет назад и раньше. Они не несут в себе какого-то особого значения, но являются описательными и отталкиваются от характера человека как от его основного свойства.

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