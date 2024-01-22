Будет сиять как новая: чем почистить от грязи деревянную мебель

Деревянная мебель – классический и элегантный элемент любого интерьера. Но, чтобы поддерживать его стиль, придется тщательно ухаживать за такой мебелью. Она достаточна чувствительна к разному внешнему воздействию, впитывает влагу, легко царапаются и теряет приятный характерный блеск. Неправильное очищение может повредить ее, обесцветить или сделать тусклой.

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Именно поэтому крайне важно использовать соответствующие методы и средства по уходу за деревянной мебелью. OBOZ.UA рассказывает о наиболее действенных.

Начните с удаления пыли

Для борьбы с пылью используйте только мягкие тряпки и неагрессивные средства. Этот вид загрязнения удаляется легко, просто появляется постоянно – и в этом основная проблема. Поэтому важно проводить такую уборку регулярно. Чтобы немного упростить себе задачу, можно на текущей основе вытирать пыль только на видимых горизонтальных поверхностях, а остальное очищать при более тщательной уборке.

Удаляйте пятна сразу

Как только вы заметите на натуральном дереве какое-нибудь загрязнение, убирайте его сразу. Для этого используйте ткань, слегка смоченную раствором мягкого мыла в воде. Очень важно при этом не пропитывать древесину водой, поскольку это может привести к повреждению материала. Аккуратно протрите поверхность в направлении волокон древесины.

Боритесь с устойчивыми пятнами

Если загрязнение устаревшее, его лучше удалять смесью равных частей воды и уксуса. Нанесите этот раствор мягкой тканью, аккуратно протирая пятно. Не используйте абразивные средства или металлические губки, они могут поцарапать древесину.

Не забывайте о сушке и полировке

После каждой влажной чистки необходимо полностью высушить мебель чистой мягкой тканью. Это убережет древесину от попадания влаги внутрь. Для придания блеска и дополнительной защиты можно нанести на поверхность немного масла для дерева или специального воска. Их всегда втирают в направлении волокон.

Ухаживайте за вашей деревянной мебелью правильно

Регулярная чистка – ключ к поддержке вашей деревянной мебели в оптимальном состоянии. Поэтому не забывайте о своевременной уборке.

Избегайте воздействия на древесину прямых солнечных лучей. Они могут ее повреждать или обесцвечивать. Размещайте деревянную мебель подальше от окон или используйте шторы, чтобы прикрыть ее от света.

Контролируйте влажность. Чрезмерный уровень влажности воздуха в комнате может привести к деформации древесины, ее расширению или сжатию. Старайтесь поддерживать среду с контролируемой влажностью.

Используйте подставки под предметы и другую защиту. Это поможет избежать появления пятен и следов. Оставлять их могут не только емкости с едой и напитками, но и тяжелый декор или другие вещи.

Избегайте агрессивных чистящих средств. Всегда выбирайте специальные вещества, разработанные для ухода за древесиной, или проверенные самодельные средства.

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