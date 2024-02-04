Будут невероятно выглядеть: какие белые цветы лучше всего подходят для сада

Белые цветы придадут саду утонченной элегантности. Это универсальный, успокаивающий и приятный цвет, подходящий к любому дизайну придомовой территории.

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Существует множество потрясающих сортов разных форм, размеров и ароматов, которые станут настоящим украшением сада. Эксперты Homes and Gardens рассказали, какие неприхотливые белые цветы лучше выбрать.

Холли Кроссли, эксперт по садоводству и автор проекта Homes & Gardens, отметила, что белый цвет создаст стильный монохромный дизайн придомовой территории. Насыщенные и раскидистые листья являются ключевым фактором для роскошного сада, поскольку белым цветам нужен контрастный фон, чтобы они могли выделяться.

Японская анемона

Японские анемоны – элегантные растения, прекрасно подходящие для позднего летнего цветения. Анемона имеет высокие жилистые стебли, держащие чисто-белые чашеобразные цветы с ярко-желтыми серединками. Цветет анемона с середины лета до осени. Садоводы советуют выращивать его как теневое растение.

Пенстемон

Это отличный многолетник, цветущий с середины лета до первых заморозков. Растение довольно неприхотливое, поэтому станет украшением летнего и осеннего сада. Пенстемон имеет прямые стебли с воронковидными цветами, похожими на наперстянку. Растение следует хорошо замульчировать, чтобы защитить корни.

Наперстянка белая

Этот белый сорт наперстянки придаст стилю и яркости бордюрам благодаря своим статным стеблям и трубчатым цветам. Наперстянка – отличный выбор, если вы хотите заполнить пространство цветами, привлекающими пчел. Растение довольно неприхотливое и хорошо растет в полутени.

Мелколепестник (эригерон)

Это многолетнее растение образует дымку из маленьких белых цветов, похожих на ромашку. Цвеет эригерон с июня по ноябрь.

Гаура Линдхаймера

Большое количество белых цветов на этом кустистом многолетнике выглядит как кучка изысканных бабочек, танцующих на ветру. Мягкий розовый оттенок обеспечивает приятный визуальный эффект.

Альбифлора или ночная фиалка

Многолетник образует скопление темно-зеленых листьев, из которых растут высокие стебли. В конце весны и начале лета они увенчаны гроздьями душистых белых цветов. Растение отлично подходит для опылителей и хорошо растет солнце или в полутени.

Космос двухперистый

Этот выносливый однолетник имеет перистые зеленые листья и цветет элегантными белыми цветами в период с июля по октябрь. Это настоящий магнит для насекомых-опылителей, и его очень легко вырастить из семян.

Роза Мадам Альфред Карье

Сорт очень популярен, ведь может расти беспроблемно с северной стороны, что характерно не для многих роз. Куст постоянно распускается новыми цветами и цветет все лето и осень. Это одно из лучших вьющихся растений, чтобы украсить садовую стену.

Звездчатый жасмин

Звездчатый жасмин – выносливое вьющееся растение, которое имеет насыщенный приятный аромат и хорошо растет в тени. Он имеет извилистые стебли, покрытые глянцевой темно-зеленой листвой, которая зимой приобретает красные оттенки. А в середине лета жасмин цветет душистыми белыми цветами.

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