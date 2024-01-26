Будут как новые: как почистить кожаные кошельки и сумочки

Кожаные аксессуары никогда не выйдут из моды. Этот материал долговечен, вынослив и всегда имеет прекрасный вид. Но такие предметы, как сумки или кошельки быстро пачкаются. Они постоянно контактируют с руками и окружающей средой, что оставляет следы и пятна.

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Но можно ли почистить сумку или кошелек так, чтобы вернуть им чистоту и не повредить при этом? Эксперты говорят, что да. OBOZ.UA собрал лучшие советы.

Как почистить кожаную сумку

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете допустить при уходе за кожаной сумкой, это нанесение на нее большого количества средства по уходу или чрезмерное увлажнение кожи. Это может привести к появлению пятен и повреждению текстуры материала. Чтобы избежать этого, всегда наносите воду или чистящее средство сначала на ткань, а уже потом обрабатывайте ею сумку.

В таком случае вы будете удивлены, насколько эффективной станет обычная чистая вода. Как правило, ее вполне достаточно, чтобы вернуть сумке красивый вид. Просто увлажните тряпку или бумажное полотенце и хорошо оботрите сумку. Если она очень загрязнена, используйте немного средства для мытья посуды. Растворите несколько капель в тёплой воде и обработайте предмет этим раствором.

Этот метод сработает для лакированной кожи, кожи растительного дубления и анилиновой кожи. Но, если вы не уверены в безопасности своего средства, сначала проведите точечный тест на незаметном месте, чтобы убедиться, что вы не повредите кожу и не вызовете обесцвечивание. В завершение протрите сумку или кошелек чистой влажной тканью, чтобы стереть остатки мыла.

Как вывести пятна с кожаной сумки

Даже при регулярной чистке на сумке могут остаться неприглядные пятна. Если они свежие, аккуратно промокните загрязненный участок чистой сухой тканью, чтобы впитать вещество, оставившее пятно. При этом избегайте трения, потому что это может распространить грязь или повредить кожу.

Для удаления более стойких пятен начните с описанного выше метода обработки мыльным раствором. Если он не помогает, воспользуйтесь силой пищевой соды. Нанесите небольшое количество средства на пятно и оставьте его на несколько часов или на ночь. Утром аккуратно смахните соду мягкой кистью. Пищевая сода впитывает загрязнители, поэтому она может почистить сумку даже таким простым пассивным методом.

Если пятно все равно не исчезло, вам могут понадобиться профессиональные средства для чистки кожи. Также можно обратиться в мастерскую за реставрацией предмета.

Что нельзя использовать для чистки сумок и кошельков

Поскольку кожа может быть подвержена повреждениям, если за ней не ухаживать должным образом, остерегайтесь использования некоторых средств. Так кожу могут повредить детские салфетки. Они могут пересушить материал, и он начнет трескаться.

Также следует избегать использования чистящих средств на основе отбеливателя, аммиака, ацетона или спирта, поскольку они слишком агрессивны для кожи – и для натуральной, и для искусственной. Они могут разрушить слой защитного масла или обесцвечивать материал. Так же не используйте бытовые чистящие средства, не предназначенные специально для кожи.

И ни в коем случае не сушите кожаные предметы у источников тепла. Фен, радиатор или прямые солнечные лучи пересушивают материал. Лучше положите сумку или кошелек в тени в комнате с нормальной температурой и дайте им высохнуть естественным образом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие предметы нельзя ни в коем случае чистить с помощью соды.

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