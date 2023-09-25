Будете спать как на облаке: как отчистить старый и грязный матрас

Подготовка дома к зиме – идеальное время для того, чтобы позаботиться в том числе о собственном матрасе. За лето он успел впитать немало пота и кожного сала и, возможно, от него мог появиться посторонний запах.

Убрать его не очень сложно. И пригодятся для этого обыкновенные подручные средства, которые помогут освежить предмет и убрать с него пятна. OBOZREVATEL рассказывает об основных способах. Они помогут превратить даже старый матрас в рай для сна.

Пищевая сода от запахов

Если нужно быстро освежить матрас, лучшим способом будет щедро посыпать его пищевой содой. Она впитает всю лишнюю влагу, даже незаметную на первый взгляд, а также устранит любые посторонние запахи. Содой покрывают матрас через сито – слой должен быть щедрым, но равномерным. Оставить действовать ее нужно на время от 30 минут до нескольких часов. После этого средство собирают пылесосом.

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Лимонный сок от желтых пятен

Свежевыжатый сок лимона хорошо убирает с матраса желтые пятна, которые могут оставаться после контакта с телом. Но перед тем, как применять его, проверьте действие на незаметном месте. Если ткань хорошо его переносит, разрежьте свежий лимон и выжмите немного сока на пятно. Делайте это через мелкое ситечко, чтобы косточки или частички мякоти не попали на текстиль. Через час, когда сок подействует, соберите остатки сухой салфеткой и обработайте почищенное место влажной тряпкой.

Пятновыводитель от стойких загрязнений

Устойчивые пятна лучше выводить с помощью пятновыводителя или раствора стирального средства. Лучше всего брать средства, которые подходят для чистки обивки. Пятновыводитель используют по инструкции, а из порошка или геля для стирки изготовляют раствор несколько более слабый, чем всегда. Средством аккуратно увлажняют загрязненное место, избегая того, чтобы матрас пропитался жидкостью. Также важно не тереть пятно во все стороны – собирать его можно только от краев к центру. После чистки обработанное место несколько раз протирают влажной салфеткой.

Солнце против бактерий

Чтобы продезинфицировать матрас не нужно промывать его раствором хлорки или спирта. Достаточно выставить предмет на солнце на несколько часов. Ультрафиолет также способен устранять некоторые пятна, а тепло просушивает материал, что помогает предотвратить развитие плесени. Просто положите матрас под прямые солнечные лучи и время от времени переворачивайте.

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