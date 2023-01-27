Будет теплее нормы: в Укргидрометцентре дали прогноз на февраль

Февраль 2023 года в Украине прогнозируется относительно теплым. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса и будет колебаться в пределах -3...+2.

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Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Отмечается, что количество осадков ожидается 29-83 мм, что в пределах нормы.

Напомним, ранее украинские синоптики сообщили, что последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, то уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

В частности, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в западных областях возможны снегопады. Синоптик Владимир Деркач добавил, что после 10 февраля осадки прекратятся и можно ожидать потепления. В конце месяца специалисты прогнозируют теплую и комфортную погоду.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют достаточно мягкий февраль, который будет мало отличаться от декабря 2022 года. Периодически температура будет падать до 0 градусов, но похолодание будет сразу меняться на небольшой "плюс". В последний месяц зимы не предвидятся заморозки и снег.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что февраль 2023 года в Украине вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимним. Тенденция к изменчивой погоде сохранится, несколько дней холода будут сменяться относительно теплой, как для этого времени года, погодой;

– в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады ожидаются интенсивные осадки и значительные температурные "минусы".

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