Как вернуть блеск алюминиевой посуде: простой трюк

Алюминиевая посуда практичная и недорогая, она имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро нагревается и быстро остывает. Чаще всего алюминиевые кастрюли используют для подогрева молока, варки яиц, приготовления каш и т.д.

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Эта посуда не подвержена появлению ржавчины, а все благодаря тонкой оксидной пленке, которая появляется на поверхности кастрюль, тарелок, ложек. Таким образом, продукты питания не контактируют с металлом. Однако есть один существенный недостаток – алюминиевая посуда быстро тускнеет. Как отчистить кастрюли до блеска, разбирался OBOZREVATEL.

Именно хорошая теплопроводность является причиной того, что еда прилипает к стенкам алюминиевой посуды. Если не следить за временем приготовления можно даже испортить блюдо. На устранение пригоревших остатков уходит много времени.

Агрессивные химические моющие средства вредят поверхности посуды и уничтожают защитную пленку.

Эксперты рекомендуют использовать натуральный и эффективный лайфхак. Понадобится только один ингредиент – кожура от яблок.

Шаг 1. Очищаем несколько яблок от кожуры.

Шаг 2. Кладем яблочные кожуры в грязную кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту.

Шаг 3. Доводим воду со шкурками до кипения. После закипания выключаем плиту и настаиваем раствор 30 минут.

Шаг 4. После того, как кастрюля полностью остынет, моем ее с использованием обычного средства для посуды, полоскаем и сушим.

Приятным бонусом будет насыщенный фруктовый аромат.

Весь секрет способа – в кислоте, которая, выделяясь из кожуры, растворяет накипь, загрязнения и пятна, возвращая алюминиевой поверхности блеск.

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