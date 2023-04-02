Будет облачно и дождливо: синоптики дали прогноз на воскресенье 2 апреля. Карта

В воскресенье, 2 апреля, в Украине будет дождливо – осадки накроют всю территорию страны. Небо весь день будет покрыто облаками.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Дожди будут идти по всей стране, в Карпатах даже с мокрым снегом.

Лишь в восточной части Украины ночь пройдет без осадков. Там и в Карпатах ночью около нуля градусов Цельсия, а на остальной территории страны 4-9 градусов тепла.

Днем потеплеет до 7-12 с плюсом, а на юге страны и Закарпатье – до +15 градусов.

"Ветер юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с", – сказано в прогнозе.

В Киевской области в воскресенье также будет облачно и дождливо. Температура воздуха по области ночью будет от 4 до 9 тепла, а днем 7-12 градусов с отметкой "плюс". В Киеве ночью 7-9 тепла, а днем будет около +10 градусов Цельсия.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook тоже рассказала о погоде 2 апреля. Сегодня в Украине похолодает и такая холодная погода, по ее словам, продлится всю следующую неделю с колебаниями.

"В дальнейшем холодная погода окрепнет в Украине, только в восточных областях будет теплая погода", – пишет она.

По прогнозу Диденко, дожди в воскресенье будут идти периодически. Температура воздуха днем будет от +7 до +11 градусов, на юге и востоке теплее – от +10 до +14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину надвигаются дожди и похолодание. Уже с первых же дней апреля практически всю территорию страны накроют осадки, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

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