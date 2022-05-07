Будет лучше магазинной и всегда под рукой: как вырастить зелень на балконе

Свежую зелень можно как купить в магазине, так и вырастить самостоятельно. Но выращенная у себя дома зелень будет не только свежей, но всегда будет под рукой.

Домашние петрушка, укроп, зеленый лук, руккола и кресс-салат можно вырастить в домашних условиях, если знать базовые правила. Как вырастить зелень на балконе рассказывает OBOZREVATEL.

Лук

Первое, что можно посадить на балконе из зелени, это лук. Выращивать лук можно как в воде, так и в почве.

В первом случае луковицы помещаются в небольшие емкости так, чтобы их "хвостики" слегка касались воды. При этом не следует полностью помещать луковицы в воду. Так она просто пропадет, не дав корни.

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В почву лучше высаживать луковицы, которые уже пустили корни (для этого их перед высадкой нужно подержать в воде, согласно первому способу). Почву с посаженными луковицами нужно постоянно увлажнять, так как лук не любит дефицит влаги.

Сама процедура посадки лука очень проста. На дно ящиков или горшков выкладывается керамзит или другой материал для дренажа, далее выкладывается почва и высаживаются луковицы вплотную друг к другу (их не нужно сильно углублять). Высаженные луковицы обильно поливаются.

Петрушка

Выращивать петрушку можно двумя способами: из семян и корнеплодов.

В первом случае, чтобы получить урожай побыстрее, рекомендуется сначала вымочить семена в мешочке из марли под проточной водой в течение 20-30 минут, после чего в той же марле вымачивать еще сутки. Далее семена садятся в почву на глубину полсантиметра, а сверху добавляется еще примерно сантиметры почвы. Когда появятся ростки, их надо проредить, а емкость с растениями перенести на хорошо освещенный подоконник.

Для посадки корнеплодов лучше выбрать короткие, но широкие в диаметре (не менее 2 см) корнеплоды. Корнеплоды высаживаются в хорошо увлажненную почву на расстоянии 2-3 см друг от друга и 4-5 см между строчками. До того момента, пока черенки не станут расти, ящик следует держать в прохладном месте, и только после начала роста побегов переставить на подоконник.

Укроп

Для выращивания укропа в домашних условиях лучше покупать легкую и богатую гумусом почву. Посевы следует проводить ежемесячно, чтобы при сборе урожая следующий не заставлял долго ждать.

В небольшую прямоугольную емкость высаживается не менее 3 г семян, и только после того, как появятся первые побеги, прореживается так, чтобы между растениями было по 2-3 сантиметра.

Поливать укроп нужно обильно. Также для лучшего роста следует подобрать жидкие удобрения.

Руккола

Почву для рукколы лучше купить в специальном магазине – готовая смесь должна быть слабокислой. Растение неприхотливо к световым условиям, поэтому может расти как на балконе или подоконнике с южной стороны, так и на северной стороне. Оптимальной температурой для выращивания считается 15-18 градусов Цельсия.

Сеять рукколу можно в стаканчики на глубину 1-1,5 см, а когда сойдут побеги, их нужно будет пикировать в поддоны или большие горшки. Рукколу нужно поливать регулярно. Если этого не сделать, листья станут горькими и огрубеют.

При пересадке кустов рукколы в ящик, расстояние между ними должно быть около 20-40 сантиметров, а между рядами – 10-15 см. Термином "взросления" рукколы считается высота куста 10 см.

Кресс-салат

Его можно выращивать в пластиковых бутылках или в горшках. Подойдет подоконник в квартире и балкон. Выращивать кресс-салат можно даже зимой при температуре 15-17 градусов. К свету он неприхотлив.

Семена сеются на глубину полсантиметра, почва сверху не досыпается. До появления всходов желательно держать ящики или горшки в тени, а когда появятся ростки, лучше выставить их на освещенное место.

Кресс-салат – растение очень влаголюбивое, поэтому увлажнять нужно не только почву, но и воздух, и сами листья.

Обрезать листья для салата можно уже через 2-3 недели. После уборки урожая почву желательно удобрить.