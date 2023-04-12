Будет лить по всей Украине: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на среду. Карта

В среду, 12 апреля, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Ожидаются сильные дожди почти по всей стране и туманы.

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Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Отмечается, что в большинстве западных областей ночью без существенных осадков туманы возможны местами в южных регионах ночью и утром.

Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +5+10 градусов и +2+7 тепла – в западных областях; днем +8+13°, в южных областях и Закарпатье – до +16°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области 12 апреля также будет облачно с прояснениями, будет дождь. Столбики термометров в столице ночью покажут +7+9 градусов, днем – до +12. В области ночью будет 5-10° выше нуля, ночью +8+13°.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что к Украине приблизится мощный циклон из Черного моря. Ожидается, что в ряде регионов он принесет некомфортную погоду с осадками, к тому же с грозами. Но уже на этой неделе украинцы могут рассчитывать, что почти ежедневные и обильные дожди наконец-то начнут отступать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– погода в Украине на Пасху будет сухой и малооблачной. Синоптики предполагают, что температура воздуха может подняться до +17 градусов;

– на Ривненщине впервые за последние 10-12 лет мощное наводнение может угрожать почти 80 населенным пунктам. А все потому, что из-за быстрого таяния снега и частых дождей весной в реках резко поднялся уровень воды.

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