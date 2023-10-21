Будет идеально чисто: стратегия уборки, которая кардинально изменит ваш дом

Количество работ по уборке может сильно демотивировать. Особенно когда в доме давно ничего не чистили и поработать придется изрядно. Психологи утверждают, что снять тревогу из-за большого количества задач и хорошо справиться с уборкой может стратегический подход.

Он состоит в том, что вы составляете для себя порядок действий и постепенно продвигаетесь по этому списку. А эксперты по уборке утверждают, что существует заранее известный правильный порядок, который поможет не навести беспорядок в тех местах, о которых вы уже позаботились. OBOZ.UA рассказывает, каким должен быть этот порядок.

Начните с химикатов

Все работы, для которых нужна разного рода химия, лучше проводить первыми. Так поступают профессиональные клининговые службы. Прежде всего потому, что многим средствам нужно время, чтобы сработать как следует, особенно дезинфицирующим. Кроме того, статистика свидетельствует, что многие люди используют химикаты опасным или неправильным способом. Поэтому эксперты советуют браться за них тогда, когда вы еще не устали и ваше внимание на максимуме – так вы снизите риск ошибок. Приступая к таким работам, всегда надевайте защитные перчатки и читайте инструкции на флаконах. И никогда не смешивайте разные средства.

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Начните с ванны, уборка которой занимает больше времени, ведь там много микробов. Если вы убираете дезинфицирующими средствами, нанесите их, включите вытяжку и закройте дверь, пока она работает. Так вы не надышитесь испарениями, когда перейдете к механической чистке. А после уборки ванной работы с химией следует провести на кухне.

Вытирайте пыль перед тем, как расставлять предметы

Пока ваши химикаты работают, приходит время заняться борьбой с пылью. Начинайте вытирать ее с самых высоких поверхностей и постепенно двигайтесь вниз. Так все стертое осядет на полу и его можно будет легко собрать в конце уборки.

Избавьтесь от беспорядка

Когда поверхности будут чисты, начните наводить порядок в вещах. Здесь можно воспользоваться пятиэтапным методом. Сначала соберите в помещении весь мусор и выбросьте его. Затем пройдитесь еще раз и отправьте все грязные вещи в стирку. На третьем этапе соберите всю посуду, которая оказалась в комнате. Следующим расставьте все по местам. А в своем завершающем путешествии по комнате вы должны иметь целью подобрать все, чему не нашлось места на предыдущих этапах, и решить, где теперь должна находиться эта вещь.

Напоследок – чистые полы

После того, как все будет продезинфицировано, очищено и упорядочено можно позаботиться о полах. Пройдитесь пылесосом по всем углам и щелям, а после этого помойте пол по направлению к двери. Дайте ему время высохнуть, чтобы на покрытии не осталось разводов. Теперь вам остается только наслаждаться наведенным порядком.

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