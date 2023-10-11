Будет гигантский урожай: чем посыпать почву перед посадкой овощей

Хозяева должны вносить удобрения не только при посадке или плодоношении огородных или садовых культур, но и после того, как собрали урожай. Нужно вовремя подкормить землю, чтобы наполнить ее полезными веществами до следующего сезона.

OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Но разные удобрения имеют свои особенности, поэтому нужно выбирать соответствующую подкормку осенью.

Соль

Пищевцую соль часто используют для борьбы с сорняками, но это также хорошее удобрение, которое повысит урожайность, отпугнет улиток и кротов. Недостаток соли в почве делает овощи пресными по вкусу.

Следуйте советам, чтобы земля не была слишком засолена. Сыпьте не больше маленькой горсти соли на квадратный метр. Затем полейте участок водой или вносите это удобрение после дождя.

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Компост

Компост лучше использовать весной перед посадкой. Он сделает землю рыхлой и наполнит ее питательными веществами, что окажет положительное влияние на урожай. Разбрасывайте удобрение по участку и перекопайте землю на глубину 5 см. Вносить компост нужно за 3-4 недели до посадки.

Минеральные удобрения

Такую подкормку можно купить в любом агромагазине или заказать через интернет. Есть разные виды минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные. Обычно на упаковке указано, для каких овощных культур они подходят, поэтому следуйте инструкциям.

Перегной

Свежий перегной слишком концентрированный для растений, поэтому нужно подождать несколько лет, чтобы масса хорошо перегнила.

Равномерно распределите перегной на участке, для этого можно использовать грабли или другие садовые инструменты. На один квадратный метр земли достаточно 7-10 л удобрения.

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