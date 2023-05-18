Будет большой урожай: что должно посадить во второй половине мая
В мае весенний посевной сезон постепенно подходит к концу. Но огородных работ все еще предстоит много. Так, во второй половине месяца высаживают некоторые травы, овощи, ягоды и цветы.
OBOZREVATEL узнал какие именно культуры лучше высаживать в открытую землю. Рассказываем, какие грядки можно успеть обустроить до конца сезона, чтобы получить с них большой урожай.
Травы
В последние недели мая можно успеть посеять следующие ароматические травы:
- укроп;
- петрушку;
- базилик;
- чабрец;
- шалфей;
- цикорий.
Овощи и ягоды
Весь май является хорошим месяцем, чтобы высаживать картофель, кукурузу, морковь, капусту, чеснок, редис и огурцы. Но именно во второй половине месяца лучше высаживать на грядки такие культуры как:
- сладкий и острый перец;
- баклажаны;
- томаты;
- клубнику;
- малину.
При условии, что температура установилась выше 20 градусов тепла, можно также сажать:
- пастернак;
- горох;
- бобы;
- дыни;
- арбузы;
- тыквы.
Цветы
В последние майские дни цветники дополняют астрами, настурциями, бархатцами и ромашками. Все эти виды любят тепло и не боятся засухи. Также это хорошее время, чтобы высадить незабудки, фиалки, гесперис и рудбекию, которые зацветут уже в следующем году.
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