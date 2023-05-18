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Будет большой урожай: что должно посадить во второй половине мая

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
888
Будет большой урожай: что должно посадить во второй половине мая

В мае весенний посевной сезон постепенно подходит к концу. Но огородных работ все еще предстоит много. Так, во второй половине месяца высаживают некоторые травы, овощи, ягоды и цветы.

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OBOZREVATEL узнал какие именно культуры лучше высаживать в открытую землю. Рассказываем, какие грядки можно успеть обустроить до конца сезона, чтобы получить с них большой урожай.

Травы

В последние недели мая можно успеть посеять следующие ароматические травы:

  • укроп;
  • петрушку;
  • базилик;
  • чабрец;
  • шалфей;
  • цикорий.

Овощи и ягоды

Весь май является хорошим месяцем, чтобы высаживать картофель, кукурузу, морковь, капусту, чеснок, редис и огурцы. Но именно во второй половине месяца лучше высаживать на грядки такие культуры как:

  • сладкий и острый перец;
  • баклажаны;
  • томаты;
  • клубнику;
  • малину.

При условии, что температура установилась выше 20 градусов тепла, можно также сажать:

  • пастернак;
  • горох;
  • бобы;
  • дыни;
  • арбузы;
  • тыквы.

Цветы

В последние майские дни цветники дополняют астрами, настурциями, бархатцами и ромашками. Все эти виды любят тепло и не боятся засухи. Также это хорошее время, чтобы высадить незабудки, фиалки, гесперис и рудбекию, которые зацветут уже в следующем году.

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