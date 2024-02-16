Будет безупречно чистой: шесть советов, как нужно чистить индукционную плиту

Приготовление пищи – замечательное хобби, которое может доставлять массу удовольствия. Но лучше им заниматься, если вся необходимая техника хорошо работает и не доставляет проблем. Для этого ее необходимо поддерживать в чистоте.

Однако чрезвычайно удобная в использовании индукционная плита требует специального ухода – скрести ее нельзя, ведь малейшие царапины могут отрицательно сказаться на функциональности прибора. OBOZ.UA рассказывает о шести способах почистить ее, не повредив рабочую поверхность.

Микрофибра

Идеальным инструментом для чистки индукционной плиты является салфетка из микрофибры. Она сама по себе эффективно удаляет нестойкие загрязнения, хорошо впитывает влагу и полирует поверхность, не царапая ее. Добавьте такую салфетку к специальному скребку, и уход за плитой станет гораздо легче.

Уксус

Кислотное средство хорошо растворяет жировые и белковые загрязнения. Уксус – чистый или разбавленный пополам водой – удобно наносить на поверхность с помощью пульверизатора. Чтобы избавиться от стойких пятен, его лучше оставить на несколько минут, а затем стереть сухой салфеткой из микрофибры.

Зубная паста

Это косметическое средство содержит микроабразивы, не царапающие поверхность. Так они ухаживают за зубной эмалью, так могут почистить и стеклокерамическую поверхность индукционной плиты. Нанесите небольшую горошинку пасты на салфетку или губку и потрите ею пятно. Трите без нажатия – даже пригоревшее пятно будет постепенно оттираться и со временем исчезнет.

Лимон

Лимонная кислота действует по тому же принципу, что и уксус, растворяя типичные для кухни загрязнения. Использовать можно как раствор порошковой кислоты, так и свежий лимонный сок. Нанесите несколько капель на плиту, немного подождите и с помощью микрофибровой салфетки или скребка удалите остатки.

Лед

Кубик льда может помочь отмочить и при этом оттереть пятно от стеклокерамики. Главное правило при его использовании все то же – не давить при трении. Возьмите кубик и обработайте им присохшее пятно, вскоре оно исчезнет. Останется только удалить остатки влаги скребком или салфеткой.

Пищевая сода

Содовая паста поможет убрать даже стойкие загрязнения, в особенности если соединить ее с уксусом. Приготовьте смесь из двух столовых ложек соды и 10 мл воды. Аккуратно нанесите ее на загрязненную часть плиты и набрызгайте сверху уксусом. Вещества сразу начнут пениться, вступив в реакцию. Дайте их подействовать 5 минут, затем аккуратно потрите обработанное место и снимите остатки салфеткой.

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