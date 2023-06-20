Большую часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

В среду, 21 июня, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Большую часть нашей страны накроют дожди и грозы.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, осадков не ожидается только в Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киевской области.

В остальных регионах прогнозируются обильные дожди, кое-где с грозами.

Столбики термометров на юге, востоке и в центре ночью будут держаться на уровне +15…+19 градусов, на западе и севере будет немного прохладнее: +12…+17 градусов.

Днем воздух по всей территории Украины прогреется до +25…+28 градусов, а в Крыму и Херсонской области до +29.

В Киевской области 21 июня также облачно с прояснениями, однако без осадков. Столбики термометров в столице ночью покажут +16...+18 градусов, днем – до +28.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предполагают, что разгар лета будет очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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