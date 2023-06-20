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Большую часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

Ольга Ганюкова
Жизнь
1 минута
2,7 т.
Большую часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

В среду, 21 июня, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Большую часть нашей страны накроют дожди и грозы.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, осадков не ожидается только в Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киевской области.

В остальных регионах прогнозируются обильные дожди, кое-где с грозами.

Столбики термометров на юге, востоке и в центре ночью будут держаться на уровне +15…+19 градусов, на западе и севере будет немного прохладнее: +12…+17 градусов.

Днем воздух по всей территории Украины прогреется до +25…+28 градусов, а в Крыму и Херсонской области до +29.

В Киевской области 21 июня также облачно с прояснениями, однако без осадков. Столбики термометров в столице ночью покажут +16...+18 градусов, днем – до +28.

Большую часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предполагают, что разгар лета будет очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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