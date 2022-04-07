Благовещение 2022: лучшие открытки и поздравления с праздником

В четверг, 7 апреля православные в Украине отмечают большой церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день храмы совершают особую службу, а верующие обращаются с молитвами к Божьей Матери.

С древних времен Благовещение ассоциируется с приходом весны и тепла. Украинцы желают друг другу мира, света, добра и благих вестей, и эти пожелания особенно актуальны в 2022 году, когда наша страна мужественно противостоит российской агрессии. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку оригинальных открыток и поздравлений с Благовещением.

З Благовіщенням Україну вітаю,

Перемоги та миру українцям бажаю.

Видео дня

Нехай сьогодні до нас ангел прийде

І добру звістку всім нам принесе.

Нехай гармонія в світі настане,

Нехай нам у небі сонце засяє.

І буде нехай знову і знову

З нами віра, надія й любов!

***

С Благовещением.

Желаю Вам вестей благих,

И крепкой веры, мыслей чистых.

Чтоб ангел всех хранил родных,

Защитил от зла и бед любых.

И в Благовещение свершится,

То, что просили от души,

О чем Всевышнего молили –

О мире, счастье и любви.

***

Благовіщення святкувати кличе,

Це свято, що любов несе

Й наповнить радістю серця

У ім'я Сина та Отця.

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Вітаю з великим святом Благовіщення. Нехай у нашій рідній Україні живуть мир, любов, благополуччя та Божа благодать. Хай зло піде і не повернеться, а в наші двері стукають тільки добрі вісті!

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Поздравляю с большим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть чистыми будут помыслы и действия! Счастья, благих вестей, мира, добра и любви! Пусть наша вера будет непоколебима в такое непростое время!

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