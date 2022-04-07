Благовещение 2022: лучшие открытки и поздравления с праздником
В четверг, 7 апреля православные в Украине отмечают большой церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день храмы совершают особую службу, а верующие обращаются с молитвами к Божьей Матери.
С древних времен Благовещение ассоциируется с приходом весны и тепла. Украинцы желают друг другу мира, света, добра и благих вестей, и эти пожелания особенно актуальны в 2022 году, когда наша страна мужественно противостоит российской агрессии. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку оригинальных открыток и поздравлений с Благовещением.Поздравления с Благовещением в стихах и прозе
З Благовіщенням Україну вітаю,
Перемоги та миру українцям бажаю.
Нехай сьогодні до нас ангел прийде
І добру звістку всім нам принесе.
Нехай гармонія в світі настане,
Нехай нам у небі сонце засяє.
І буде нехай знову і знову
З нами віра, надія й любов!
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С Благовещением.
Желаю Вам вестей благих,
И крепкой веры, мыслей чистых.
Чтоб ангел всех хранил родных,
Защитил от зла и бед любых.
И в Благовещение свершится,
То, что просили от души,
О чем Всевышнего молили –
О мире, счастье и любви.
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Благовіщення святкувати кличе,
Це свято, що любов несе
Й наповнить радістю серця
У ім'я Сина та Отця.
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Вітаю з великим святом Благовіщення. Нехай у нашій рідній Україні живуть мир, любов, благополуччя та Божа благодать. Хай зло піде і не повернеться, а в наші двері стукають тільки добрі вісті!
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Поздравляю с большим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть чистыми будут помыслы и действия! Счастья, благих вестей, мира, добра и любви! Пусть наша вера будет непоколебима в такое непростое время!Открытки и картинки на Благовещение Пресвятой Богородицы
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