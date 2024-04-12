Бессонница во время войны: причины, последствия и как бороться

Человек может прожить без сна всего 10 дней. Сначала появляется усталость и ощущение, что "села батарейка", далее – невнимательность, раздражительность, снижение реакции – симптомы, подобные алкогольному опьянению. Когда период без сна уже слишком длительный – появляются галлюцинации, это состояние превращается в настоящие пытки.

Львиная доля украинцев близко познакомилась с бессонницей, когда в нашу жизнь ворвалась полномасштабная война. Подробно последствия этого состояния описал житель Хмельницкого, подавший иск на Россию, поскольку потерял нормальный сон из-за регулярных вражеских обстрелов и сигналов воздушной тревоги.

Украинец требовал компенсации от России из-за моральных страданий и результатов постоянного недосыпания:

– стресс;

– страх за жизнь родных;

– психологический негатив, ускоривший естественные процессы его старения;

– нервозность – постоянные содрогания от звука воздушной тревоги.

Рекомендации по борьбе с бессонницей

Чтобы не чувствовать себя разбитым кувшином, неспособным сгрести себя в кучу после тревожной ночи, важно пользоваться любой возможностью спать спокойно. Ваша спальня должна быть "местом силы", целебной комнатой и местом, куда хочется возвращаться.

Издание WaveMagnets советует каждому, кто хочет улучшить свой сон, критично осмотреть его. Есть ли источники шума или света, которые могут мешать вам спать? Удобная ли у вас кровать? Устраивают ли окружающие цвета? Исправьте все, что не нравится.

Одним из важнейших факторов в создании удобной для сна спальни специалисты называют наличие удобного матраса и подушек. Не жалейте инвестировать в высококачественное постельное белье – это обычно дает ряд преимуществ:

– улучшенное качество сна;

– уменьшение симптомов аллергии и астмы;

– повышенный комфорт и расслабление;

– больший срок службы постельного белья;

– улучшенная эстетика спальни;

– улучшение общего здоровья и самочувствия.

Например, в производстве товаров для комфортного сна от компании Венето сочетаются новейшие технологии, современный дизайн и рекомендации ведущих экспертов, чтобы сделать каждое утро действительно хорошим.

В частности, ортопедический матрас "Венето" серии Комфорт станет домашним реабилитологом и другом в одном флаконе. Он будет заботиться о вашем позвоночнике, заботливо поддерживая каждый его сантиметр, благодаря блоку из независимых пружин итальянского производства. Эффект "зима-лето" создаст идеальный микроклимат в постели, а также обеспечит бодрые и полные энергии утра.

А вот матрас Special Bio предназначен для любителей экологически чистых материалов. Натуральный латекс, которым он наполнен, сделан из сока дерева Гевея. Он облегчает тепло- и влагообмен тела с окружающей средой и позволяет позвоночнику находиться в естественном физиологическом положении во время сна благодаря мультипружинному блоку Multi Pocket Spring. Матрас имеет мягкую поверхность для сна и идеально подходит для людей с массой тела до 110 кг.

Если же вы человек настроения и не можете определиться – хотите помягче или пожестче, присмотритесь к матрацу Duet. У него стороны разной жесткости, так что если захочется смены ощущений – просто переверните. Чехол выполнен из мягкой стрейчевой ткани Dre Soft, обладает влагостойким, антибактериальным, противоаллергенным и антиклещевым эффектом.

Однако возможность или желание менять спальное место есть не всегда. В таком случае ваш вариант – топер как дополнительный комфорт на диван или кровать.

Например, Венето Aero – мягкий топер с эффектом памяти на основе анатомического материала Memory Flex. Он запоминает очертания тела человека и оптимально под них подстраивается. Лучшее решение для улучшения качества сна уже сейчас.

Другой вариант топера – "Венето Top Memory". Он имеет среднюю жесткость, поэтому подойдет, как взрослым, так и детям или пожилым людям. Изготовлен из экологически чистых материалов и имеет чехол с функцией "антистресс", снимающий электростатическое напряжение. Если временно не нужен – можно свернуть в компактный рулон, который займет минимум места. Удобно и практично.

Как высыпаться, если ночь проходит в укрытии

В то же время в условиях постоянных воздушных тревог не всегда можно позволить себе роскошь спать в любимой спальне и удобной кровати. Многие люди не высыпаются в течение ночных обстрелов, потому что не могут найти удобный способ обустроить спальное место в безопасной зоне.

В таком случае пригодится раскладушка от "Венето", которая представляет собой мобильную кровать с ортопедическим эффектом. Это металлический каркас в сочетании с буковыми ламелями, придающими спальному месту ортопедических свойств и заботящимися о спине человека.

В комплект входит 8-сантиметровый матрас из натуральной ткани, крепящийся к каркасу, чтобы вы не сползали во сне, и складывается вместе с раскладушкой для экономии места.

Заботьтесь о своем теле в любой ситуации, и пусть бессонница и его последствия останутся только в плохих воспоминаниях.

Как сообщал OBOZ.UA, причины могут быть самыми разными, но в современном мире слишком ценна каждая минута, поэтому жертвовать отдыхом нельзя. Почему мы просыпаемся ночью, как быстро заснуть снова и как избавиться от проблемы, если она начала надоедать, читайте в материале.

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