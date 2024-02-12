Бегония обильно расцветет: простой лайфхак изменит цветок

Бегония станет настоящим украшением дома, однако за растением требуется тщательный уход. Оптимальный полив, отсутствие сквозняков, правильный температурный режим – основа продолжительного цветения.

Однако особое внимание следует обращать на подкормку. OBOZ.UA рассказывает об эффективном зимнем удобрении, которое заставит бегонию ярко зацвести.

Фруктовая подкормка

Чтобы поддержать баланс витаминов и улучшить иммунитет в холодное время, мы обычно покупаем фрукты. Бананы – доступный источник необходимых микроэлементов, витаминов группы B: B1, В2 и В6, витамина С (треть суточной нормы) и РР, железа, кальция и калия, фтора и фосфора.

В конце зимы лучшей подкормкой для бегонии будет банановое удобрение.

Как сделать удобрение

Возьмите четыре шкурки от бананов и хорошо их промойте. Положите в стеклянную банку объемом 3 л. Добавьте настоянную воду комнатной температуры. Оставьте раствор настаиваться в темном прохладном месте на 72 часа. Пропустите жидкость через фильтр или марлю и разбавьте водой в соотношении 1:2.

Как использовать подкормку

Поливать растение нужно под корень. Можно также распылить немного жидкости на листьях с помощью пульверизатора.

Банановое удобрение насыщает бегонию калийными, фосфорными и азотными компонентами. Растение получит надежную защиту от вредителей и болезней. Приятный бонус – качество и продолжительность цветения улучшатся в разы.

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