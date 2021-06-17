В Донецке мощный потоп сбивал людей с ног на улице. Фото и видео непогоды
В одном из районов оккупированного Донецка из-за сильных дождей произошел потоп. Потоки воды были настолько сильными, что сбивали с ног людей.
Соответствующие кадры распространили в соцсетях. Из-за сильного ветра также повалило деревья (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, потоп образовался в районе нижней автостанции, которую местные жители называют Ямой.
Также сильные порывы ветра повалили множество деревьев, в результате чего были повреждены автомобили.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
#Донецк, бульвар Пушкина, 17/06/21, ибо нефиг парковаться, где попало https://t.co/m4BU6htNpc pic.twitter.com/arLSIavW55— Necro Mancer (@666_mancer) June 17, 2021
Отметим, что непогода накрыла несколько регионов Украины. Штормовой ветер и сильные дожди пошли также в Краматорске.
Там также были повалены деревья и затоплены улицы. Последствия стихии всю ночь ликвидировали сотрудники коммунальных служб.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черноморске Одесской области пронесся смерч. Однако к берегу он так и не приблизился. Торнадо удалось заснять на видео местным жителям.