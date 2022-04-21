Звезды способствуют нашему продвижению: астролог дала прогноз по окончанию войны в Украине

Звезды не могут дать однозначного ответа, когда закончится война, которую Россия развязала в Украине, но астрологи предполагают, что она может продлиться до трех месяцев и в ней будет везти именно украинским Силам обороны. Окончательная же победа может зависеть от множества людей и стечения обстоятельств, над которыми звезды не властны.

На такие факторы указала астропсихолог Валентина Виттрок в интервью "Фактам". Вместе с тем подчеркнула, что для страны-агрессора РФ переломный момент уже наступил – ее гороскоп указывает на проигрыш в военных действиях.

По словам специалиста, в вопросе "Когда закончится война?" важны гороскопы не только двух стран, но и людей, возглавляющих принятие судьбоносных решений. Составить его для диктатора Владимира Путина невозможно – точная дата и время рождения российского лидера строго засекречены.

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А вот "разложить по полочкам" его "империю" возможно, говорит Виттрок. Она объяснила, что в изучении гороскопа РФ отталкивалась от двух значимых для этой страны дат – 12 июня 1990 года, когда было принято право на создание России, и 25 декабря 1991 года, когда окончательно рухнул СССР и произошло первое поднятие флага РФ. Астропсихолог говорит, что обе эти даты одинаково плохи для государства и указывают на его проигрыш в военных действиях.

"Черная Луна, которая, судя по гороскопу России, находилась в восьмом доме (именно он отвечает за войну), говорит о поражении в главном сражении. А оказавшийся в четвертом доме Марс – о масштабных разрушениях и даже потере своих территорий", – подчеркнула Виттрок.

В отношении Украины звезды более оптимистичны и предсказывают, что украинской армии будет везти в контрнаступлениях на силы российских оккупантов.

"Звезды сошлись на небе, чтобы способствовать нашему продвижению. На самом деле чаша весов переломилась в сторону Украины еще 12 апреля. Именно тогда на небе произошло соединение Нептуна и Юпитера в знаке Рыб. Оно редкое, происходит раз в 166 лет и несет за собой переломные моменты", – заявила астропсихолог.

По ее совам, в истории так уже не раз случалось. А ныне таким переломным моментом стала ликвидация ракетного крейсера Черноморского флота РФ "Москва". Специалист отмечает, что это событие ударило не только по престижу военных российской армии, но и по эмоциональному состоянию россиян и Путина в частности. Хотя это она называет лишь началом неотвратимого краха России.

"Положение Меркурия в Тельце (это знак-покровитель Украины) указывает, что все-таки придется пойти на подписание важных документов. Причем в большинстве своем направленных на защиту Украины и в ущерб для РФ. От прежних ее требований не останется и следа. Агрессор еще будет просить смягчения наказания, но пощады ему не будет. Как и людям, стоящим за смертями многочисленных мирных жителей", – заявила Виттрок.

Как сообщал OBOZREVATEL, таролог и прогнозист Ольга Соломко выразила убеждение, что победа Украины в войне неизбежна. В то время как РФ ожидает крах.