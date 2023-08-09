Знаки 'потрясут' космические американские горки: гороскоп до конца недели

Эта неделя поможет всем знакам зодиака выйти на новый уровень сознания. Луна находится в знаках Овна, Тельца, Близнеца и Рака – это период общения, чувствительности и независимости.

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Сосредоточьтесь на том, чтобы обрести покой и оставаться уверенным даже в стрессовых ситуациях. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с этим.

Овен

Смело говорите о том, что вы хотите изменить в своей жизни. Ваша планета Марс находится в знаке Девы и вам, возможно, придется преодолеть некоторые препятствия, чтобы достичь желаемого.

Поскольку Венера сейчас ретроградна в знаке Льва, эта неделя будет идеальным временем, чтобы пересмотреть свои финансовые решения с начала года до сегодняшнего дня. Луна в Раке усилит желание провести выходные дома с семьей.

Телец

Для вас энергия на этой неделе связана с самоутверждением, особенно в случаях, когда вы пытаетесь выразить свои чувства. Вы можете освободиться от неуверенности и убеждений, которые мешали вам двигаться вперед.

Луна в вашем знаке побуждает вас искренне поговорить с любимым человеком и с руководителями на работе о вашем повышении. Используйте свой опыт для достижения поставленных целей.

Близнецы

Ваша планета Меркурий находится в Деве и это побуждает вас обращать внимание на мельчайшие детали. Это также касается и вашего поведения. Луна в Тельце служит своеобразным звонком для пробуждения, чтобы вы вышли из тени и показали свои сильные стороны.

Когда Луна войдет в ваш знак – это будут самые лучшие дни, чтобы проявить себя. Вы можете сделать и завершить те проекты, о которых давно мечтали.

Рак

На этой неделе вы будете чувствовать себя более приземленными и сосредоточенными после интенсивной полной Луны на прошлой неделе. Возможно, вы недавно разорвали отношения с близким человеком, но помните, что скоро вы получите много внимания и любви от других.

Когда Луна перейдет в ваш знак, то следует провести время с друзьями или уделить внимание себе. Остановитесь и подумайте о своих потребностях и целях.

Лев

Луна в Близнецах усилит вашу социальную сторону и активирует сектор дружбы. Позвольте себе отдохнуть от работы и наслаждайтесь домашними делом или встречами с друзьями. Несмотря на то, что сейчас сезон ретроградов, вы все еще можете быть душой компании.

Людей притягивает ваша страсть и энергия. Убедитесь, что вы не перегружаете себя и соглашайтесь только на то, что действительно доставляет вам удовольствие.

Дева

Вы уже начинаете ощущать последствия предстоящей, 23 августа, ретроградности вашей планеты Меркурия. Ретроградный Меркурий может создать препятствия в жизни, но если вы их преодолеете, это будет важный опыт на будущее.

Луна в Тельце поможет переосмыслить свою жизнь и изменить то, что вам не нравится. Сначала разрешите измениться себе.

Весы

Ретроградный цикл Венеры заставляет вас переживать трудные времена. Но вместо того, чтобы подчеркивать, что некоторые ваши отношения испортились из-за ретроградности, лучше работаете над нынешними отношениями, чтобы не потерять их.

Луна в Раке поможет определить свои потребности и разобраться с чувствами. Проведите выходные, медитируя в спокойном месте или записывая свои мысли в дневнике.

Скорпион

Ваша планета Марс проходит через Деву и это помогает вам быть дисциплинированным и последовательным на этой неделе. Но это не значит, что вы должны уделять все свое время работе. Сосредоточьтесь на одном или двух проектах, а все остальное поставьте на паузу.

Луна находится в Близнецах, поэтому это время для отдыха и общения с друзьями. Займитесь своими делами.

Стрелец

На этой неделе вы можете понять, что хотите больше путешествовать и познавать новые культуры. Поэтому это подходящее время, чтобы спланировать поездку с друзьями или близкими. Ретроградная Венера в знаке Льва может вызвать у вас желание учиться и усовершенствовать свои навыки.

Луна в Раке усилит вашу интуицию и заставит сосредоточиться на действиях больше, чем на раздумиях.

Козерог

Ваша планета Сатурн продолжает свою ретроградность через Рыб, а Венера все еще ретроградна во Льве, поэтому вы осторожно подходите к общению с людьми, что снижает риск появления драм и конфликтов в вашей жизни.

Ваша миссия на этой неделе состоит в том, чтобы убедиться, что вы не отталкиваете всех, особенно людей, имеющих благие намерения и пытающихся приблизиться к вам. Луна в Раке на этих выходных поможет вам в этом, поскольку она активирует ваш сектор брака и партнерства.

Водолей

На этой неделе вам нужно приземлиться и найти способ упростить свой образ жизни и определить цели. Луна в Тельце поможет вам в этом. Солнце и Венера находятся в знаке Льва и это значит, что вам необходимо больше уделить внимание семье и близким.

Искренне поговорите с партнером, чтобы узнать о его чувствах. Будьте открыты и поделитесь своими потребностями и целями.

Рыбы

На этой неделе вы будете в центре внимания. В глубине души вы готовы к этому, но подсознательно убеждаете себя остаться в тени. Энергия Луны в знаке Тельца поможет вам быть уверенной и смелой.

Луна в Раке в эти выходные освещает ваш сектор судьбы, настоящей любви и творчества. Это отличное время, чтобы пойти на свидание.

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