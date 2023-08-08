Переломный момент в отношениях: кого в ближайшие дни ждут перемены. Гороскоп

Ретроградная Венера столкнется с Ураном, планетой неожиданностей, поэтому эмоции могут переполнять некоторые знаки зодиака. Круг общения расширится, когда Меркурий встретится с Юпитером.

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Это удачное время для обучения и усовершенствования своих навыков. Астрологи составили гороскоп, который более подробно расскажет, чего ждать каждому знаку.

Овен

Вы уже все спланировали на работе, поэтому пора остановиться и подумать о своей личной жизни. Ретроградная Венера в доме веселья и творчества побуждает вас вспомнить о друзьях и провести с ними время. После размышлений вы можете заметить, что относитесь к некоторым вещам по другому и готовы начать все сначала.

Телец

Поскольку ваша планета Венера сейчас ретроградна и находится в вашем доме семьи, вы можете почувствовать необходимость пересмотреть ваши отношения с семьей. Когда Уран встретится с Венерой, это может подтолкнуть вас к импульсивным решениям.

Близнецы

Ретроградная Венера в доме общения призывает вас пересмотреть свое отношение к тому, как вы выражаете свои мысли. Возможно, вам захочется вести дневник или записывать голосовые сообщения для себя. Найдите способы самовыражения.

Рак

Вам необходимо пересмотреть свои финансовые расходы и ответственно относиться к покупкам. Вы можете заметить, что некоторые вещи, которые были ценны для вас, сейчас уже не имеют никакого значения. Чувства меняются и это может повлиять на то, сколько энергии и ресурсов вы вкладываете в свои цели.

Лев

Узнав себя и свои чувства, вы сможете показывать эмоции другим и не бояться этого. Уран вместе с Венерой могут побуждать вас к спонтанным действиям, но будьте осторожны, чтобы не навредить себе. Вкусы, чувства и желания меняются, и вы готовы начать все заново.

Дева

Возможно, вы чувствуете себя еще сильнее, поскольку ваша планета Меркурий приближается к агрессивному Марсу. Это позволит вам смело выражать свои мысли и показывать чувства. Ретроградная Венера побуждает вас задуматься о своем отношении к секретам. Возможно, вы готовы отпустить некоторые из них.

Весы

Желания и цели, которым вы раньше уделяли много внимания, снова возвращаются к вам. Узнайте себя лучше, чтобы достичь поставленных целей. Могут возникнуть некоторые проблемы, так как Уран столкнется с Венерой, но вы обязательно преодолеете их.

Скорпион

Во время ретроградной Венеры вы можете почувствовать потребность пересмотреть свои отношения с друзьями и близкими. Вы держите часть своей жизни в тайне, но это может сделать вас несчастным.

Стрелец

Ваша голова и сердце объединились, чтобы помочь вам чувствовать себя сильным и уверенным. Найдите время для себя, чтобы лучше узнать свои чувства и определить потребности. Понимание ваших желаний делает вас сильнее.

Козерог

Пора пересмотреть свои материальные отношения с другими. Жадность и ревность сделают вас несчастным. Вы щедры и доброжелательны, но этим могут воспользоваться другие. Поэтому будьте осторожны и не тратьте свои деньги импульсивно.

Водолей

Возможно, ваши чувства относительно того, как вы относитесь к другим, меняются. Пора наполниться новыми эмоциями и энергией. Странное поведение других может стать неожиданностью. Ваши романтические отношения изменятся, возможно, вы вернете в отношения гармонию и баланс.

Рыбы

Ретроградная Венера в вашем доме работы и образа жизни призывает вас пересмотреть свое отношение к здоровью. Вы можете вспомнить о старых привычках, которые доставляли вам удовольствие, например, йога или любимые книги. Это время, чтобы составить план на будущее и придерживаться его.

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